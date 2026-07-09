Grab併foodpanda涉跨境資料疑慮　外送工會籲查清技術合作與股權關係

▲外送工會籲查清技術合作與股權關係。（圖／全國外送產業工會理事長陳昱安提供，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

針對Grab宣布擬收購foodpanda台灣業務一案，全國外送產業工會8日發出聲明，質疑該案不只是一般商業投資，也可能涉及市場競爭、消費者權益、店家議價能力、外送員勞動條件及跨境資料安全等多重議題。工會表示，已正式向公平交易委員會遞交陳述意見書，呼籲主管機關依法審慎評估，必要時應考慮否准本案。

全國外送產業工會理事長陳昱安指出，過去台灣外送市場主要由Uber Eats與foodpanda兩大平台競爭，平台為爭取消費者與外送員，曾推出免運、滿額折抵、跑單獎勵等方案，讓消費者、店家與外送員仍有比較與選擇空間。工會認為，此次併購案不能只從表面持股比例觀察，而應進一步檢視背後股權連結、共同經濟利益與實質控制力。

工會指出，外界雖關注Uber持有Grab約13%股權，但回溯2018年Uber退出東南亞市場時，曾取得Grab股權與董事席位，相關交易也曾引發當地競爭主管機關關注。工會另表示，Grab宣布收購foodpanda台灣業務後，Uber也持續提高對foodpanda母公司Delivery Hero的持股及投票權，相關國際投資動向，應納入公平會審查時的重要參考。

工會認為，若主要競爭者之間透過股權、投資或共同利益形成高度連結，外送平台市場表面上雖仍存在不同App，但實際競爭誘因可能被削弱，進而產生「利益共同體」或協調型雙寡占疑慮。工會主張，一旦結合案通過，原本應在市場上相互競爭、相互制衡的平台，未來可能因共同利益結構而降低競爭力道，其對市場競爭的影響應被主管機關審慎評估。

工會表示，市場若缺乏良性競爭，消費者未來可能面臨外送費、服務費、會員方案價格、優惠活動及客服品質等變化，選擇權與議價能力恐受到影響。工會認為，外送平台高度仰賴規模經濟與網路效應，一旦市場集中度提高，消費者在缺乏相當規模替代平台的情況下，可能更難透過轉換平台來維持自身權益。

工會也指出，目前外送平台抽成比例已是許多餐飲業者關注的成本壓力之一，部分店家長期面臨平台抽成、廣告費、曝光排序費與行銷方案等支出。若市場競爭減弱，中小型餐飲業者對大型平台的依賴可能進一步加深，面對平台規則、費率調整與行銷條件時，議價能力恐遭削弱，進而增加經營壓力。

對於外送員權益，工會表示，外送員每天在高溫、雨天、寒流及交通風險下工作，其報酬、獎勵與接單條件高度仰賴平台規則。攸關外送員保障的《外送員權益保障及外送平臺管理法》將於今年7月21日施行，立法目的在於改善外送員勞動條件與平台管理機制；但工會憂心，若整體市場競爭結構遭到削弱，外送員可透過不同平台比較報酬與工作條件的空間將縮小，談判籌碼也可能受到影響。

除了市場競爭與勞動權益，工會也關注跨境資料治理與資安問題。工會指出，Grab集團長期採取跨境平台營運模式，旗下GrabMaps曾與華為Petal Maps有地圖資料合作，Grab也在北京設有研發據點。工會認為，外送平台掌握大量消費者地址、即時定位、交易紀錄、支付資訊及店家營運數據，若未來涉及跨境資料處理或第三方技術合作，主管機關應要求業者清楚說明資料儲存地、使用方式、技術供應鏈及個資保護機制，以釐清是否存在資安或國安疑慮。

工會表示，外送平台每日處理的資訊，包含民眾住家地址、工作地點、移動軌跡、消費習慣與店家營運資料，已具有高度敏感性。若相關資料集中於境外管理，或未來因系統整合、雲端服務、地圖技術及第三方合作而產生跨境流動，主管機關應從個資保護、資料治理與國家安全角度審慎檢視，避免形成監理漏洞。

工會也質疑，若交易完成後涉及跨境平台營運與資料管理，主管機關應要求業者說明在台責任主體、消費爭議處理、個資外洩通報、勞資爭議處理及主管機關執法對象等機制。工會認為，若未來發生重大勞資糾紛、個資外洩或消費者權益受損事件，政府必須確保有明確的在台負責窗口與可執行的監理措施，避免產生執法落差。

▲全國外送產業工會發出聲明。

全國外送產業工會強調，這場結合案涉及市場公平、基層勞工生計、消費者權益、店家議價能力及資訊安全，已超越單純商業交易範圍。工會已將陳述意見書遞交公平交易委員會，並同步副知行政院、勞動部、數位發展部、國家安全局、監察院及立法院相關委員會等單位。

工會呼籲，公平會應依法審慎評估本案對市場集中度、股權連結、實質控制力、競爭誘因、資料治理及公共利益的影響。若主管機關認定該案對市場競爭與公共利益造成重大不利益，且無法透過附加條件或結構性矯正措施有效處理，應考慮依法否准本案，以維護台灣外送市場競爭秩序與消費者、店家及外送員權益。