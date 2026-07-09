AI熱潮吸金！SK海力士ADR傳認購逾7倍　募資上看245億美元

▲SK Hynix。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

受惠AI記憶體需求持續強勁，南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）赴美上市計畫傳出捷報。根據外媒報導，SK海力士美國存託憑證（ADR）發行案已獲超過7倍超額認購，吸引全球長線基金、科技基金、主權財富基金及亞洲投資人踴躍參與，若依最新股價估算，募資規模可望達245億美元，可望成為美國史上第二大外國企業IPO。

報導指出，SK海力士此次將發行1.779億股ADR，每單位ADR代表十分之一股普通股。以7月9日南韓收盤價每股207.6萬韓元計算，此次募資金額約245億美元，僅次於阿里巴巴2014年約250億美元的赴美上市案。

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知情人士表示，此次認購需求來自多家大型機構投資人，包括全球長線基金、科技專業基金、主權財富基金及專注亞洲市場的國際投資機構。其中，Baillie Gifford、Coatue Management及Situational Awareness Partners等投資人，合計表達高達70億美元的認購意願。

據悉，本次發行將於美東時間周四完成定價，承銷團由美銀（Bank of America）、花旗（Citigroup）、高盛（Goldman Sachs）及摩根大通（JPMorgan Chase）共同領軍，另有九家金融機構參與承銷。

不過，在近期AI概念股漲多後，市場情緒出現降溫跡象。SK海力士韓股9日收跌5.7%，自6月底歷史高點回落約30%，但今年以來股價仍累計上漲約3倍，反映市場對AI記憶體需求的長期看好。

另一方面，SK海力士與三星電子也將配合南韓政府半導體投資計畫，持續擴充國內產能。兩家公司預計未來將大幅增加投資，以因應AI帶動的高頻寬記憶體（HBM）需求成長。

根據規劃，SK海力士ADR將於本周五在那斯達克全球精選市場（Nasdaq Global Select Market）以代號「SKHYV」開始交易，7月13日起將正式更名為「SKHY」。

SK海力士今日股價最高來到2270000韓圜，一度上漲9.3%。