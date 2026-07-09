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南亞科帶頭！記憶體2檔漲停　青雲跌半根

▲▼（圖／記者湯興漢攝）

▲台股今天收漲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

記憶體族群今（9）日在南亞科（2408）帶頭飆漲停下策動多頭資金回流，鑫聯大投控（3709）盤中亦數度觸及漲停，類股華邦電（2344）、廣穎（4973）皆反彈逾半根，僅捲入晶片走私中國爭議的青雲（5386）跌6.79%表現最不相同。

目前盤面記憶體股表現上，南亞科（2408）漲停上漲39.5元來到435.5元；鑫聯大投控（3709）亮燈漲停，上漲7.3元至80.5元；華邦電（2344）上漲12.5元或7.72%至181元；廣穎（4973）上漲10.5元或6.67%來到168元；青雲（5386）下跌28.5元或跌6.79%至384元。

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另外，群聯（8299）、宜鼎（5289）兩檔記憶體千金股也都走揚，其中群聯漲幅逾半根；創見（2451）上漲8.5元來到258.5元；威剛（3260）上漲9元至413元。

相較之下，青雲雖已公告6月營收為15.67億元，年增率442.3%，月減35.52%，累計今年上半年營收為151.47億元，累計年增率503.09%，但在捲入弊案陰影下，青雲現增也提前撤回未能執行，股價一路下殺，若與5月高點628元相較，已跌逾67%。

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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