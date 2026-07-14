00929像阿拉丁神燈ETF！財經雪倫：配息好、填息快、資本利得高　三願望一次滿足

▲台股今年表現亮眼。（示意圖／資料照，記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息（00929）今年配息及績效表現亮眼，財經部落客「財經雪倫」形容，00929就像是一檔「阿拉丁神燈ETF」，因為多數投資人最在意的三個願望，包括「配息好、填息快、資本利得高」，00929都有機會滿足。她也指出，從目前基金淨值組成來看，00929帳上累積的資本利得應該「夠吃好些年」，代表每月0.38元配息仍具備一定續航力。

00929最新配息0.38元，創下歷史新高，若以7月6日收盤價31.36元計算，年化配息率約14.5%，讓不少投資人備感驚喜。不過，也有投資人擔心，00929高配息是否只是曇花一現。

財經雪倫表示，從復華投信官網揭露的基金淨值組成來看，截至7月6日，00929資本損益平準金達15.71元，甚至高於發行價。若以每次配發0.38元估算，可支應三年多配息；若以前一次配息0.26元估算，則可支應約五年；若以平均每次約0.3元估算，也可支應四年多，顯示帳上累積的資本利得仍具一定支撐力。不過她也提醒，ETF配息金額並非固定，仍應以投信公告為準。

財經雪倫認為，月配息ETF最大的優勢，在於方便投資人規劃每月現金流，不論是支付房貸、水電等固定生活支出，都更具彈性。以本次配息0.38元計算，若持有100張00929，每月可領約3.8萬元股息，已高於基本工資水準。00929將於7月21日除息，投資人若想參與此次配息，最後買進日為7月20日，配息預計於8月14日發放。

除了配息亮眼外，00929的「填息速度」也是一大優勢。財經雪倫統計，自去年1月至今年最近一次配息，00929共17次配息，其中16次都是一天完成填息，只有一次花了7天。她認為，「填息才是真領息」，若無法填息，就如同把錢從左口袋放到右口袋，因此00929的填息紀錄相當優異。

資本利得方面，財經雪倫指出，00929在去年調整指數策略後，績效明顯大爆發。今年截至7月2日，00929績效達77.96%，不僅優於0050的67.15%、0052的72.48%，也勝過同期台積電59.97%的表現，甚至連多數主動式ETF都不是對手。她形容，00929可說是一檔「披著羊皮的獅子」。

針對外界關注00929近期成分股「22進22出」、調整幅度較大，財經雪倫則認為這反而是好事。她表示，台股近五萬點，不少個股股價已偏高，00929此次調整股價飆漲過多的個股，並將資金轉進攻守兼具的成分股，包括鴻海、技嘉、英業達及電信三雄等；調整後更聚焦AI供應鏈與高配息公司，更符合「科技優息ETF」定位。

整體來看，財經雪倫認為，00929具備「配息好、填息快、資本利得高」三大特色，有機會滿足多數股民的三個願望，像這樣的「神燈ETF」，自然值得投資人持續關注。