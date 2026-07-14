ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

00929像阿拉丁神燈ETF！財經雪倫：配息好、填息快、資本利得高　三願望一次滿足

▲▼美國總統川普針對格陵蘭議題釋出關稅暫緩訊號，帶動美股全面反彈，台股今早開盤後也開出紅盤持續大漲。股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟,台股,大盤,市場信心,護盤,理財,投資,護盤,產業衝擊,對美關稅。（圖／記者李毓康攝）

▲台股今年表現亮眼。（示意圖／資料照，記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息（00929）今年配息及績效表現亮眼，財經部落客「財經雪倫」形容，00929就像是一檔「阿拉丁神燈ETF」，因為多數投資人最在意的三個願望，包括「配息好、填息快、資本利得高」，00929都有機會滿足。她也指出，從目前基金淨值組成來看，00929帳上累積的資本利得應該「夠吃好些年」，代表每月0.38元配息仍具備一定續航力。

00929最新配息0.38元，創下歷史新高，若以7月6日收盤價31.36元計算，年化配息率約14.5%，讓不少投資人備感驚喜。不過，也有投資人擔心，00929高配息是否只是曇花一現。

財經雪倫表示，從復華投信官網揭露的基金淨值組成來看，截至7月6日，00929資本損益平準金達15.71元，甚至高於發行價。若以每次配發0.38元估算，可支應三年多配息；若以前一次配息0.26元估算，則可支應約五年；若以平均每次約0.3元估算，也可支應四年多，顯示帳上累積的資本利得仍具一定支撐力。不過她也提醒，ETF配息金額並非固定，仍應以投信公告為準。

財經雪倫認為，月配息ETF最大的優勢，在於方便投資人規劃每月現金流，不論是支付房貸、水電等固定生活支出，都更具彈性。以本次配息0.38元計算，若持有100張00929，每月可領約3.8萬元股息，已高於基本工資水準。00929將於7月21日除息，投資人若想參與此次配息，最後買進日為7月20日，配息預計於8月14日發放。

除了配息亮眼外，00929的「填息速度」也是一大優勢。財經雪倫統計，自去年1月至今年最近一次配息，00929共17次配息，其中16次都是一天完成填息，只有一次花了7天。她認為，「填息才是真領息」，若無法填息，就如同把錢從左口袋放到右口袋，因此00929的填息紀錄相當優異。

資本利得方面，財經雪倫指出，00929在去年調整指數策略後，績效明顯大爆發。今年截至7月2日，00929績效達77.96%，不僅優於0050的67.15%、0052的72.48%，也勝過同期台積電59.97%的表現，甚至連多數主動式ETF都不是對手。她形容，00929可說是一檔「披著羊皮的獅子」。

針對外界關注00929近期成分股「22進22出」、調整幅度較大，財經雪倫則認為這反而是好事。她表示，台股近五萬點，不少個股股價已偏高，00929此次調整股價飆漲過多的個股，並將資金轉進攻守兼具的成分股，包括鴻海、技嘉、英業達及電信三雄等；調整後更聚焦AI供應鏈與高配息公司，更符合「科技優息ETF」定位。

整體來看，財經雪倫認為，00929具備「配息好、填息快、資本利得高」三大特色，有機會滿足多數股民的三個願望，像這樣的「神燈ETF」，自然值得投資人持續關注。

關鍵字： 財經雪倫0092900500052ETF

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

推薦閱讀

想月領1萬元股息！股魚試算00929約81萬可達標　比0056、00878、00919組合少花近30萬本金

想月領1萬元股息！股魚試算00929約81萬可達標　比0056、00878、00919組合少花近30萬本金

高股息ETF近年成為投資人打造被動收入的重要工具，投資達人股魚近日發文指出，若以「每月領取1萬元股息」為目標，透過0056、00878、00919三檔季配息ETF搭配成月月領息組合，約需準備110萬元本金。

2026-07-09 08:30
台股44K沒了！盤中崩1506點史上第6大　3檔主動式ETF新兵齊探底

台股44K沒了！盤中崩1506點史上第6大　3檔主動式ETF新兵齊探底

台股今（14）日盤中急殺1506.39點，為盤中史上第6大重挫，除了熱目台股ETF主動統一升級50（00403A）破發以外，另有3檔主動式台股ETF新秀隨指數回檔一起探底，股民無奈大喊「沒錢了」、「我要蓋牌」。

2026-07-14 10:31
台股大怒神！盤中狂殺千點　00403A逼近10元發行價

台股大怒神！盤中狂殺千點　00403A逼近10元發行價

美伊戰火疑慮難消，台股今（14）日在高價股、權值股動能熄火下殺盤湧出，開盤1小時暴跌逾千點，加權指數回測44300點大關，多檔主動式ETF也跟著出現修正，主動統一升級50（00403A）盤中最低來到10.03元，逼近10元發行價。

2026-07-14 10:11
低價航太軍工股起飛！漢翔帶量漲近9%　類股4檔亮燈漲停

低價航太軍工股起飛！漢翔帶量漲近9%　類股4檔亮燈漲停

高價股動能熄火，台股今（14）日盤中跌逾800點，資金移轉流向低價航太軍工、無人機題材相關的漢翔（2634）早盤帶量上漲8.93%至69.5元，為去年9月4日以來、逾10個月新高，類股中和成（1810）、千附（8383）、亞航、攸泰（6928）等4檔亮燈漲停，其中千附開盤半小時千附鎖在漲停價84.2元，為掛牌來最高。

2026-07-14 09:53
台積電跌30元至2410　台股跌268點至45111

台積電跌30元至2410　台股跌268點至45111

美股4大指數全面下跌，台股今（14日）以45364.4點開出，指數下跌16.12點，跌幅0.04％。隨後跌勢擴大，台股下跌268.53點或跌0.59%至45111.99點。

2026-07-14 09:02
美伊互轟炸穿油金市場！油價暴噴9％　金價失守4000美元

美伊互轟炸穿油金市場！油價暴噴9％　金價失守4000美元

美國與伊朗互相發動攻擊，荷莫茲海峽控制權之爭急速升溫，國際油金市場出現劇烈分化。供應中斷風險推升油價單日暴漲逾9％，布蘭特原油創2020年以來最大單日漲幅；黃金卻因能源價格上漲加劇通膨與升息壓力，跌破每盎司4000美元。

2026-07-14 08:52
近6年造船訂單較金融海嘯前高6.14%　對應服役船隊低30個百分點

近6年造船訂單較金融海嘯前高6.14%　對應服役船隊低30個百分點

英國海運諮詢機構 Maritime Strategies International(MSI)董事總經理Adam Kent最近在紐約海洋貨幣周的演講，估計金融海嘯前的2003年至2008年間，造船廠共獲得約5.86億總噸訂單。2021年至2026年期間，包括今年剩餘時間的預測，總合約預計將達約6.22億總噸，高出6.14%，兩個週期都創下歷史高位，而目前的訂單約相當於已在水上服役船隊的20%，2008年相對應的比例約為50%。

2026-07-14 08:30
217萬人睡飽領錢！7檔台股ETF配息入帳　00919豪撒近180億破紀錄

217萬人睡飽領錢！7檔台股ETF配息入帳　00919豪撒近180億破紀錄

巴威颱風引發股匯休市效應影響，部分台股ETF配息延後入帳，預計今（14）日共有群益台灣精選高息（00919）等7檔熱門ETF股利入帳，預估216萬8305投資人共收逾244.66億元，台股亦有望再獲資金活水。

2026-07-14 06:00
小資族每月1000元值得投資嗎？專家揭長期複利　20年差距超有感

小資族每月1000元值得投資嗎？專家揭長期複利　20年差距超有感

ETF投資近年蔚為風潮，不少剛開始理財的小資族都有同樣疑問：「每個月只有1000元值得投資嗎？是不是至少要3000元、5000元，長期累積才看得出成果」，社群平台上也經常出現類似討論，有人認為本金太少，不如先存一筆錢再進場；也有人認為，愈早開始、愈早累積時間，才是投資最大的優勢。

2026-07-14 00:10
暑假旺季、AI貨運雙引擎發威！　國籍航空6月營收齊飆高

暑假旺季、AI貨運雙引擎發威！　國籍航空6月營收齊飆高

暑假旅遊旺季正式啟動，加上AI伺服器、半導體等高科技貨運需求持續強勁，國籍航空6月營收全面報喜。長榮航空（2618）6月合併營收234.72億元、年增26.58%，改寫單月歷史新高；華航（2610）6月合併營收217.61億元、年增28.82%，同步創歷年單月新高；星宇航空（2646）6月營收52.87億元、年增41%，台灣虎航（6757）6月營收16.2億元、年增27%，皆繳出歷年同期最佳成績，顯示客運旺季與AI貨運熱潮持續帶動航空業營運動能。

2026-07-13 23:28

讀者迴響

熱門新聞

月給孫4千元！72歲嬤一停匯款　女兒1舉動讓她心寒

低價航太軍工股起飛！漢翔帶量漲近9%　類股4檔亮燈漲停

217萬人睡飽領錢！7檔台股ETF配息入帳　00919豪撒近180億破紀錄

美股費半重挫　台指期夜盤跌逾500點

黃仁勳明將赴日本　同框輝達救命恩人

小資族每月1000元值得投資

「新護國神山」賣到全世界　生技股王寫傳奇

美伊互轟炸穿油金市場！油價暴噴9％　金價失守4000美元

勞退≠勞保！月退休金不是領到老

台積電寫下最強Q2　一表看15檔高「含積量」ETF績效表現

台股大怒神！盤中狂殺千點　00403A逼近10元發行價

環球晶漲停刷天價！千金股爆逾3萬張排隊買　美光5億美元長約激買氣

上半年已有642艘船脫離巴拿馬籍　遭中國檢查與扣押巴籍船達437艘

總是存不到錢小額儲蓄立大功

國安基金神操作！砸122億護盤　退場大賺99.32億元

SK海力士、三星重摔拖累台日韓股市　老謝驚喊：槓桿折斷

暑假旺季、AI貨運雙引擎發威！　國籍航空6月營收齊飆高

無人機條例拼審查闖關　雷虎帶飛5檔航太軍工股漲停

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366