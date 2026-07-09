日記憶體大咖賣壓消化！　貝恩資本證實清空鎧俠持股

▲日股示意照。（資料照／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國私募股權公司貝恩資本（Bain Capital）證實，已出清日本快閃記憶體大廠鎧俠控股（Kioxia Holdings）全部持股，正式為這筆改變日本科技與投資格局的交易畫下句點。

鎧俠今（9）日在日股盤中最高漲8080日圓或11.24%，報79950日圓。

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貝恩資本董事總經理 David Gross 接受《彭博電視》訪問時表示，「我們已不再持有鎧俠任何股份。」隨著全球 AI 投資熱潮帶動記憶體需求，鎧俠股價自掛牌以來大漲逾 4,000%，讓貝恩資本在這筆投資中取得創紀錄報酬。

鎧俠前身為東芝記憶體部門。2018 年，由貝恩資本主導、SK Hynix 參與的財團，以約 180 億美元收購從東芝分拆出的東芝記憶體；公司之後更名為鎧俠，並於 2024 年上市。受惠 AI 題材與半導體行情升溫，鎧俠一度成為日本股市最受矚目的大型科技股之一。

貝恩資本近月持續降低鎧俠持股。外媒報導，貝恩資本去年 12 月持股約 44%，今年 6 月中旬已降至約 14%，如今則證實持股歸零，代表大股東賣壓已告一段落。

鎧俠股價近期自 6 月高點回落約 30%，但市場人士認為，大量持股能順利出脫，代表市場仍有買盤承接。藍澤證券基金經理人三井郁男表示，能出售如此龐大的持股，意味著包括海外機構投資人在內的買家願意進場，因此沒有必要再將貝恩資本出脫持股的風險反映在股價中。

鎧俠是日本重要記憶體半導體廠商，主要產品為 NAND 型快閃記憶體。隨著 AI 伺服器、資料中心與消費電子產品對儲存需求升溫，記憶體產業景氣近年重新受到市場關注。不過，半導體股波動仍大，後續仍須觀察 AI 投資需求、記憶體價格走勢，以及全球科技股評價變化。