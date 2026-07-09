46萬股民注意！2檔台股ETF同步填息　00940達陣後翻黑

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
主動國泰動能高息（00400A）、元大台灣價值高息（00940）同步於今（9）日除息，儘管大盤震盪，00400A最高上攻14.51元，漲幅逾2%，00940走高到12.63元，漲幅0.7%，不過00940填息後翻黑，兩檔配息型ETF順利填息，合計受益人數46萬人。
00940資產規模700億元、受益人數33.1萬人，此次配息0.05元，連續兩個月單月配息金額持平，也掛牌來最高，昨（8）日收盤價為12.59元，除息參考價12.54元，今日股價墊高到12.63元，順利填息。
00940追蹤指數「特選臺灣價值高息指數」，截至昨日為止，前十大成分股依序為華碩（2357）4.74%、聯詠（3034）3.46%、聯電（2303）3.27%、英業達（2356）3.07%、長榮航（2618）2.96%、和碩（4938）2.82%、漢唐（2404）2.74%、元太（8069）2.69%、群光（2385）、中興電（1513）2.62%。
00400A資產規模258億元、受益人數12.9萬人，此次配發現金股利0.12元，係為該檔ETF首次配息，昨日收盤價為14.29元，除息參考價14.17元，今日股價最高來到14.51元，順利填息。
截至昨日為止，00400A前十大持股包括台積電（2330）8.88%、聯發科（2454）6.82%、台光電（2383）5.79%、旺矽（6223）4.29%、環球晶（6488）4.07%、緯穎（6669）3.98%、奇鋐（3017）3.59%、欣興（3037）3.59%、台達電（2308）3.26%，以及國巨*(2327)3.1%，產業配置來看，半導體與電子零組件分別佔近4成及3成，電腦周邊亦逾1成。
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