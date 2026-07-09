被動元件營收報喜！禾伸堂飆8%重登千元 國巨反攻漲半根

國巨*（2327）挾著6月營收表現亮麗題材，今（9）日股價回神，漲幅逾5%多，來到939元，帶動被動元件反攻，禾伸堂（3026）順勢走高重返千元，漲幅逾8%，最高來到1035元，鈺邦（6449）強勢鎖住352元漲停價位，興勤（2428）、立隆電（2472）、金山電（8042）、日電貿（3090）、光頡（3624）等個股漲逾半根停板。

南亞科帶頭！記憶體2檔漲停 青雲跌半根

記憶體族群今（9）日在南亞科（2408）帶頭飆漲停下策動多頭資金回流，鑫聯大投控（3709）盤中亦數度觸及漲停，類股華邦電（2344）、廣穎（4973）皆反彈逾半根，僅捲入晶片走私中國爭議的青雲（5386）跌6.79%表現最不相同。

AI熱潮吸金！SK海力士ADR傳認購逾7倍 募資上看245億美元

受惠AI記憶體需求持續強勁，南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）赴美上市計畫傳出捷報。根據外媒報導，SK海力士美國存託憑證（ADR）發行案已獲超過7倍超額認購，吸引全球長線基金、科技基金、主權財富基金及亞洲投資人踴躍參與，若依最新股價估算，募資規模可望達245億美元，可望成為美國史上第二大外國企業IPO。

剩台股沒跟上！日股飆漲1500點 韓股勁揚4%

亞股今（9）日上演回血秀，獨缺台股沒有跟上。日韓股早盤狂飆，日經225指數最高漲逾1500點，韓國KOSPI指數也漲逾4%，台股則在台積電（2330）翻黑下指數震盪前行，盤中多次翻黑。

中國傳將批准H200進口 輝達股價應聲走揚1%

外媒報導，中國政府正考慮有限度放寬輝達（NVIDIA）H200 AI晶片採購限制，計畫允許包括阿里巴巴、字節跳動（ByteDance）及DeepSeek等中國主要AI企業購買一定數量的H200晶片，以緩解國內AI算力不足的問題。消息激勵輝達股價盤中上漲約1%。

46萬股民注意！2檔台股ETF同步填息 00940達陣後翻黑

主動國泰動能高息（00400A）、元大台灣價值高息（00940）同步於今（9）日除息，儘管大盤震盪，00400A最高上攻14.51元，漲幅逾2%，00940走高到12.63元，漲幅0.7%，不過00940填息後翻黑，兩檔配息型ETF順利填息，合計受益人數46萬人。

南亞科漲停「法說前熱身」 本土法人高喊目標價上看 720元

南亞科（2408）預計明（10日）舉行法說會，本土投顧出具最新研究報告指出，全球記憶體市場供需結構持續改善，預估2028年前供需缺口仍難以緩解，並看好南亞科（2408）將受惠產業復甦及製程升級，維持「增持」評等，目標價由520元調升至720元，調升幅度約38.5%。

謝淑薇曬對帳單「投資1年賺1021萬」打算做1事！網羨：女股神

台灣網球一姐謝淑薇今年在溫網女雙止步16強後，透過個人社群分享近況，大聊投資理財心得，也公開對帳單，投資1年總損益高達1021萬元，並打算將這筆錢投入跑步賽事，「希望能讓賽事留在台灣」。不少人驚呼她不只球場表現出色，連投資眼光也相當有一套，甚至有人稱她為「女股神」。

日記憶體大咖賣壓消化！ 貝恩資本證實清空鎧俠持股

美國私募股權公司貝恩資本（Bain Capital）證實，已出清日本快閃記憶體大廠鎧俠控股（Kioxia Holdings）全部持股，正式為這筆改變日本科技與投資格局的交易畫下句點。

台積電跌15元至2450 台股翻紅漲逾116點

美股4大指數有漲有跌，台股今（9日）以45805.62點開出，指數上漲71.21點，漲幅0.16％。隨後漲勢進一步擴大，一度翻紅漲116.3點至45850.71點，表現溫吞在平盤附近震盪。