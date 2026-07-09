南亞科漲停「法說前熱身」　本土法人高喊目標價上看 720元

▲南亞科技。（圖／資料庫）

記者陳瑩欣／台北報導

南亞科（2408）預計明（10日）舉行法說會，本土投顧出具最新研究報告指出，全球記憶體市場供需結構持續改善，預估2028年前供需缺口仍難以緩解，並看好南亞科（2408）將受惠產業復甦及製程升級，維持「增持」評等，目標價由520元調升至720元，調升幅度約38.5%。

南亞科今（9日）股價強勁反彈，早盤跳空開高，直奔435.5元漲停價，近上午11時，高掛委買近1.9萬張。

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本土投顧指出，AI伺服器快速發展帶動HBM（高頻寬記憶體）需求持續攀升，預估HBM位元需求將增加100%，且AI運算能力提升，使DRAM供給轉向支援HBM產品，進一步壓縮一般DRAM供給。此外，AI Agent、機器人、自駕車、AI PC等新興應用同步成長，也將持續推升整體記憶體需求。

報告認為，在供給增速有限、需求持續增加的情況下，預期2028年前全球記憶體供需缺口仍難解除，其中DRAM與NAND Flash價格都有機會維持高檔，產業景氣可望延續。

本土投顧表示，南亞科被視為台灣最具爆發潛力的記憶體原廠之一，目前積極推動製程升級，預計2026年至2028年間，1α（1-alpha）及1β（1-beta）先進製程將成為主要生產技術，有助提升產品競爭力及毛利率。

此外，南亞科今年第二季試產的新世代製程，也被視為未來重要成長動能，新製程有望降低生產成本、提升產品良率，進一步改善獲利能力。

獲利展望方面，本土投顧同步調升南亞科未來三年財測，將2026年ASP/Gb（平均銷售單價）預估上修18%至50%，並調高2026年至2028年每股盈餘（EPS）預估至75.1元、130.6元及203.6元，反映AI需求帶動記憶體產業景氣回升。

值得注意的是，報告指出，南亞科近年也積極布局客製化記憶體（Custom Memory）市場，並與國際大廠合作開發新產品，其中包括與Wafer相關供應鏈合作，以及攜手Qualcomm開發AI應用產品，未來可望進一步擴大在高階記憶體市場的布局，提升長期競爭優勢。

