中國傳將批准H200進口　輝達股價應聲走揚1%

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

外媒報導，中國政府正考慮有限度放寬輝達（NVIDIA）H200 AI晶片採購限制，計畫允許包括阿里巴巴、字節跳動（ByteDance）及DeepSeek等中國主要AI企業購買一定數量的H200晶片，以緩解國內AI算力不足的問題。消息激勵輝達股價盤中上漲約1%。

根據《The Information》引述知情人士報導，中國官方近幾周已告知阿里巴巴、字節跳動及DeepSeek，未來可望取得採購部分H200晶片的許可。不過，北京仍在研議最終核准數量，預估總量可能不到20萬顆，低於中國企業今年稍早提出需求的一半。

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報導指出，美國政府目前已允許輝達向中國出口H200晶片，並核准約10家中國企業具備採購資格，但中方基於扶植本土半導體供應鏈考量，至今尚未正式批准相關進口申請。

事實上，路透社今年3月曾報導，北京已批准輝達銷售H200至中國市場，輝達執行長黃仁勳當時也向CNBC表示，公司已取得中國方面的相關許可。

此外，路透社日前也獨家披露，輝達已通知中國客戶，新一代AI資料中心處理器「Vera」最快將於8月供貨，客戶已可開始下單。

黃仁勳去年10月曾坦言，受到美國出口管制及中國推動半導體自主化政策影響，輝達在中國AI晶片市場占有率已「幾乎降至零」。

市場認為，若北京最終放行H200採購，將反映中國AI企業面臨日益嚴重的算力缺口，也顯示官方在扶植本土晶片產業與滿足AI發展需求之間，正尋求新的平衡。