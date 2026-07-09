英業達6月營收衝千億、股價奔漲停　帶旺仁寶、宏碁

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

AI應用為PC產業帶動來成長，代工大廠英業達（2356）6月營收淡季不淡衝破千億元，創下單月歷史新高，今（9）日股價放量上攻72.8元漲停價位，到11點半左右，成交量來到11萬多張，居上市第八大個股，帶動仁寶（2324）、宏碁（2353）股價走勢，漲幅逾1%。

電子五哥陸續公布六月營收，受惠AI與通用型伺服器需求持續強勁，以及季底NB客戶提前拉貨，英業達六月合併營收達1022.62億元，首度站上千億元大關，月增23.49%、年增61.62%，第二季營收2698.77億元，季增34.73%、年增44.65%，六月、第二季營收同創新高。

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受到營收成長題材帶動，英業達放量直衝72.8元漲停價位，突破五日線、月線反壓，英業達走強，仁寶、宏碁兩檔股價位階相對偏低PC股，展開補漲行情。

廣達（2382）6月營收表現不俗，來到3851.91億元，月增23.66%、年增102.87%，亦單月歷史新高，今日股價在377元平盤附近震盪整理，緯創（3231）6月合併營收達3218.22億元，月增10.9%、年增53.85%，創下單月歷史次高紀錄，今日股價在146.5元平盤附近整理。

