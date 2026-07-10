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郭明鑑風暴燒出內控破口！金管會出手　函令投信業做好2件事

▲金管會。（圖／資料照）

▲金管會。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

國泰投信前董事郭明鑑兼任世芯-KY（3661）獨董餘波盪漾，投信業內控清查全面啟動！金管會正式出手補破口，發函投信投顧公會，要求轉知全體會員公司，強化基金資產及全權委託投資業務的利害關係人控管機制，並要求投信投顧業者做好2件事：一是內控制度要補強，二是重大偶發事件通報不能延遲疏漏。

國泰投信旗下基金因誤買利害關係人股票，後續清查涉及8檔基金、受益人約5萬500人，補償金約4.9億元；若加上機構投資人損失彌補、人工作業費用及裁罰成本，整體損失逾10億元，國泰投信總經理張雍川也因此請辭獲准。

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金管會6月30日發函投信投顧公會，主旨明確指出，為強化投信投顧業者在運用基金資產、經營全權委託投資業務時，對「不得投資利害關係公司所發行證券」的控管機制，要求公會轉知所屬會員依規定辦理。投信投顧公會也在7月9日轉發給各會員公司，要求各投信、投顧業者查照辦理。

市場解讀，這是郭明鑑事件後，主管機關首度針對投信業內控漏洞發出全面性提醒。郭明鑑先前擔任國泰投信董事期間，同時兼任世芯-KY獨立董事，導致國泰投信旗下基金投資世芯-KY，觸及投信基金不得投資利害關係公司股票的規範。

金管會在函文中重申，依《證券投資信託基金管理辦法》第10條第1項第5款，投信事業運用基金資產，不得投資與本事業有利害關係公司所發行的證券；另依全權委託相關管理辦法，投信或投顧經營全權委託投資業務，除非經客戶書面同意或契約另有特別約定，也不得投資與本事業有利害關係公司所發行的股票、公司債或金融債券。

金管會要求業者做好的第一件事，是把內控制度補起來。函文指出，投信投顧業者應強化內控制度設計與執行，包括要求相關人員定期或不定期申報利害關係人資料，並確認相關人員是否依規定申報、申報資料是否完整，避免董事、經理人或相關人員兼職資訊沒有即時進入控管名單，導致基金或全委帳戶誤買利害關係公司證券。

第二件事，則是重大偶發事件必須即時通報，且通報資料要完整。金管會提醒，投信投顧業者若發生重大偶發事件，應立即向金管會證期局通報，包括內控制度不良的弊案或作業重大缺失、媒體報導足以影響事業信譽或營運、事業或受僱人員涉及不誠信或不正當行為，以及其他可能損及客戶權益、影響金融秩序，或對公司財務業務有重大影響的事件。

金融圈人士指出，郭明鑑風暴真正燒出的問題，不只是單一董事兼職申報，而是金控、銀行、投信等不同體系之間，關係人資料若沒有即時串接，投資前端控管就可能失靈。這次金管會把要求發給整個投信投顧業，等於要求全業界重新檢視利害關係人申報、投資限制名單更新、交易前控管，以及重大事件通報流程。

市場人士表示，基金規模龐大、持股標的眾多，一旦利害關係人名單漏列，後續可能衍生淨值重算、投資人補償、裁罰與聲譽風險，代價不小。郭明鑑事件也已從國泰投信單一個案，擴大成投信業共同的內控壓力測試。

金管會此次函令形同對投信業敲警鐘，未來只要董事、經理人或相關人員兼任其他公司職務，業者不能只仰賴個人申報，還必須建立更完整的覆核與比對機制。各投信投顧業者接下來恐須全面盤點內部人員兼職申報、利害關係人名單維護、基金交易系統阻擋機制，以及重大偶發事件通報SOP，避免類似風暴重演。

關鍵字： 標籤:**投信內控、金管會、基金管理、郭明鑑事件、金融業監管

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