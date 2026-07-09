台積電6261張絕殺至今最低2415　台股收跌379點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（9日）開高走低，加權指數終場大跌379.8點，以45354.61點作收，跌幅0.83％，成交量9443.41億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲71.21點開出，指數開高走低，盤中最高達46064.06點，最低45352.41點，終場收在45354.61點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）最後一單6261張賣單噴出，終場下跌50元來到2415元，跌幅2.03％；鴻海（2317）維持平盤至237.5元；聯發科（2454）下跌70元至3925元；廣達（2382）下跌3.5元來到373.5元；長榮（2603）下跌1元至195元。
今天漲幅前5名個股為鈺邦（6449）上漲32元，漲幅10％；台虹（8039）上漲14元，漲幅10％；和大（1536）上漲5元，漲幅10％；柏承（6141）上漲3.55元，漲幅10％；力銘（3593）上漲1.45元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為嘉基（6715）下跌43.5元，跌幅10％；康普（4739）下跌11元，跌幅10％；新纖（1409）下跌2.7元，跌幅9.23％；越南控-DR（9110）下跌0.27元，跌幅8.26％；中石化（1314）下跌0.8元，跌幅8.25％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|鈺邦（6449）
|352.0
|▲32.0
|▲10.0％
|台虹（8039）
|154.0
|▲14.0
|▲10.0％
|和大（1536）
|55.0
|▲5.0
|▲10.0％
|柏承（6141）
|39.05
|▲3.55
|▲10.0％
|力銘（3593）
|15.95
|▲1.45
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|嘉基（6715）
|391.5
|▼43.5
|▼10.0％
|康普（4739）
|99.0
|▼11.0
|▼10.0％
|新纖（1409）
|26.55
|▼2.7
|▼9.23％
|越南控-DR（9110）
|3.0
|▼0.27
|▼8.26％
|中石化（1314）
|8.9
|▼0.8
|▼8.25％
資料來源：證交所
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