台積電6261張絕殺至今最低2415　台股收跌379點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（9日）開高走低，加權指數終場大跌379.8點，以45354.61點作收，跌幅0.83％，成交量9443.41億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲71.21點開出，指數開高走低，盤中最高達46064.06點，最低45352.41點，終場收在45354.61點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）最後一單6261張賣單噴出，終場下跌50元來到2415元，跌幅2.03％；鴻海（2317）維持平盤至237.5元；聯發科（2454）下跌70元至3925元；廣達（2382）下跌3.5元來到373.5元；長榮（2603）下跌1元至195元。

今天漲幅前5名個股為鈺邦（6449）上漲32元，漲幅10％；台虹（8039）上漲14元，漲幅10％；和大（1536）上漲5元，漲幅10％；柏承（6141）上漲3.55元，漲幅10％；力銘（3593）上漲1.45元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為嘉基（6715）下跌43.5元，跌幅10％；康普（4739）下跌11元，跌幅10％；新纖（1409）下跌2.7元，跌幅9.23％；越南控-DR（9110）下跌0.27元，跌幅8.26％；中石化（1314）下跌0.8元，跌幅8.25％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 鈺邦（6449） 352.0 ▲32.0 ▲10.0％ 台虹（8039） 154.0 ▲14.0 ▲10.0％ 和大（1536） 55.0 ▲5.0 ▲10.0％ 柏承（6141） 39.05 ▲3.55 ▲10.0％ 力銘（3593） 15.95 ▲1.45 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 嘉基（6715） 391.5 ▼43.5 ▼10.0％ 康普（4739） 99.0 ▼11.0 ▼10.0％ 新纖（1409） 26.55 ▼2.7 ▼9.23％ 越南控-DR（9110） 3.0 ▼0.27 ▼8.26％ 中石化（1314） 8.9 ▼0.8 ▼8.25％

資料來源：證交所