看好台達電AI動能續強　本土投顧喊「買進」、目標價2870元

▲台達電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

本土投顧最新出具台達電（2308）研究報告指出，雖然第二季受AI伺服器電源客戶缺工影響，部分產品出貨時程遞延，下修第二季獲利預估，但強調相關需求並未消失，隨著下半年新一代GPU平台、液冷散熱及HVDC產品陸續放量，2026年至2027年營運成長動能可望進一步增強，因此維持「買進」評等，目標價2,870元。

本土投顧指出，台達電第二季每股純益（EPS）預估由11.2元下修17%至9.3元，主因AI液冷散熱及伺服器電源產品出貨時程遞延。不過，液冷散熱需求仍維持強勁，預估第二季液冷產品營收將達220億至240億元，季增28%至40%，顯示AI基礎建設投資趨勢並未改變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

展望下半年，本土投顧認為，新GPU平台將帶動電源與液冷散熱產品出貨加速，加上HVDC開始小量生產，將推升營運表現。預估第三季EPS可達12.3元，季增33%；第四季進一步提升至15.5元，季增26%。

產品布局方面，本土投顧表示，隨著AI伺服器朝8kW以上電源供應器（PSU）、33kW Power Shelf及DC/DC Converter等高功率規格升級，台達電在AI電源與散熱領域的競爭優勢將持續擴大，產品組合改善也有助於毛利率提升。

此外，本土投顧同步上修台達電2026、2027年GPU／ASIC相關出貨預估，並看好AWS TPU需求增長，預估2026、2027年營收將分別達8,290億元及1.33兆元，年增49%及61%。HVDC產品預計2026年開始小量出貨，2027年滲透率可望提升至30%，成為新的成長引擎。

獲利預估方面，本土投顧估計台達電2026年EPS為44.9元、2027年EPS為81.5元，2027年獲利年增約82%。考量AI電源與液冷散熱長期需求成長，給予2027年35倍本益比，維持目標價2,870元及「買進」評等。