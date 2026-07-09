台股熱！央行總裁示警槓桿風險　勸年輕人有多少錢投資多少

▲央行總裁楊金龍 。（圖／資料庫）

文／中央社

今年以來台股漲勢驚人，引發市場「FOMO（害怕錯過）」情緒，不過中央銀行總裁楊金龍今天特別呼籲年輕人，不要過度槓桿，「有多少錢、投資多少」，否則當股市反轉，可能會受傷更重。

楊金龍今天赴立法院財委會就「股市、通膨、匯率與房市多重風險中，中央銀行中長期因應策略與政策工具」進行專題報告。

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民眾黨立委劉書彬表示，近期台股熱絡，年輕人也積極投入股市，央行對於年輕人投資有何建議。 楊金龍表示，投資要穩健、不要過度槓桿，「也許我比較傳統，我有多少錢、投資多少」。

楊金龍指出，近期股市熱絡，也讓信用擴張議題受到討論；有些年輕人偏好槓桿投資，股市上漲時，獲利固然可能放大，但若股市反轉就會受傷，「投資人自己要有風險意識」。 民進黨立委郭國文則提醒，人工智慧（AI）熱潮帶來金融市場3大風險，資金集中AI相關產業，外資資金進出對匯市穩定帶來挑戰，以及投資人運用槓桿情形增加、FOMO情緒升高。

楊金龍表示，國際貨幣基金（IMF）、國際清算銀行（BIS）等國際機構都提醒AI估值可能偏高、潛藏風險，台灣市場也擔心AI是否形成泡沫，但這波股市上漲有基本面支撐，真正需要留意的是信用過度擴張與槓桿投資。他強調，AI發展方向沒有問題，也帶動台灣電子資訊產業蓬勃發展，「確實有動力」。