大立光Q2每股賺35.72元　林恩平：CPO最快明年中放量

▲大立光。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

鏡頭大廠大立光（3008）今（9）日舉行法說會，公布2026年第二季財報。受產品組合及匯率等因素影響，單季稅後純益46.7億元，季減23.7%，每股稅後純益（EPS）35.72元；累計上半年EPS達82.35元。展望後市，董事長林恩平表示，目前客戶拉貨動能呈現逐月升溫，預期7月優於6月、8月又會比7月更好，但第三季營收仍須視整體出貨狀況，新機種良率將是影響毛利率的關鍵。

針對市場關注共同封裝光學（CPO）布局進展，林恩平透露，公司已收到量產型客戶的正式規格文件，預計7月送樣，若驗證順利，最快今年第三季底展開試產，並有機會於明年年中開始放量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於產能規畫，林恩平表示，大立光持續以自行開發設備推動製程自動化，目前製程精度已提升至0.3微米以下，光纖陣列設備大多可由內部自主完成，希望透過提高自動化程度降低人力需求，同時也持續招募工程人才，支援未來CPO產品量產布局。

大立光第二季合併營收136.65億元，季減12.1%、年增17.1%；毛利率49.41%，與第一季持平，但較去年同期下滑4.22個百分點；營業利益51.48億元，季減11.4%、年增5.5%；稅後純益46.7億元，較上一季減少23.7%，但較去年同期大幅成長452%，EPS為35.72元。

累計今年上半年，大立光合併營收292.09億元，年增11%；稅後純益107.93億元，年增44%，EPS達82.35元。上半年毛利率49.41%，較去年同期下滑4.77個百分點。

產品組合方面，第二季1,000萬畫素以上鏡頭占營收比重約50%至60%，2,000萬畫素以上產品占10%至20%，800萬畫素以上產品約0%至10%，其餘產品占20%至30%。