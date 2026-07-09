台塑4寶1H賺進逾千億元　南亞EPS 5.17元跑第1

▲台塑四寶上半年賺進千億元。（圖／台塑提供）
記者巫彩蓮／台北報導
中東地緣政治情勢緩和，原油報價走跌，台塑四寶第二季獲利均較第一季成長，合計四家單季賺進642.76億元，季增率45.5%，上半年獲利衝破千億元，為1084.53億元，南亞（1303）電子事業獲利大幅成長、化工事業轉盈，加上南電（8046）、南亞科（2408）轉投資收益豐收，單季每股稅後盈餘（EPS）為3.37元，居四家公司之首，台塑化（6505）2.18元居次，台塑（1301）、台化（1326）分別1.68元、1.04元。
南亞第二季電路板領域的全系列材料，包括玻纖布(絲)、銅箔、銅箔基板、ABF 載板等，更出現前所未有的上、下游全面性供應緊缺現象，電子材料產品整體獲利大增，而EG等化工產品轉虧為盈，加上轉投資台塑化(持股比重23.11%)、南電(持股比重61.3%)、南亞科(持股比重26.3%)業外挹注，第二季歸屬母公司淨利267.53億元，季增率達87.7%，EPS 3.37元，上半年大賺逾半個股本，EPS 5.17元，創下歷年新高。
台塑化低價原料效益發揮，外銷油品價差大幅攀升，第二季歸屬母公司的稅後淨利207.7億萬元，EPS 2.18 元，上半年EPS 4.32元。
受美伊戰爭影響，推升石化產品價格，台塑有低價原料庫存，產品利差明顯改善，轉投資台塑化、台塑美國業外收益入帳，第二季本業順利轉盈，營業利益為28.8億元，第二季歸屬母公司稅後淨利106.52億元，單季EPS 1.68元，上半年EPS 2.19元。
台化第二季有ARO-3及SM-2等工廠定檢，美伊戰爭影響原油及石化塑膠產品價格上漲，6 月達成和平協議後行情反轉下跌，主要產品均價仍高於去年，而且公司持續優化產品組合、推動精實生產，第二季歸屬母公司稅後淨利60.93億元，單季EPS 1.04元，上半年EPS 2.11元。
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