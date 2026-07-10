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2026高股息ETF大復活！23檔全數正報酬　00929飆漲74%封王

▲▼ 不管啦！給我錢。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

▲永豐優息存股（00907）雖然績效墊底，但仍繳出10.27%的正報酬佳績。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

記者張家瑋／綜合報導

2026年台股迎來史詩級狂飆，光是上半年的漲幅就直逼過去歷史平均五、六年總和，讓全台股民集體陷入瘋狂。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中指出，在AI題材大爆發的推波助瀾下，今年不僅市值型與科技型ETF一飛衝天，前兩年讓存股族悶到發慌的高股息ETF也迎來「大復活」，23檔台股高股息ETF上半年全數繳出正報酬佳績。

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▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，盤點2026上半年高股息ETF排行榜。

根據節目整理的2026年上半年績效排行榜，即便排名最後的永豐優息存股（00907）仍有10.27%的漲幅；而曾掀起募集狂潮的元大台灣價值高息（00940），今年則以39.78%的報酬率排在第十五名，表現雖然明顯變好，但整體仍屬於中段班水準。

節目也特別點名幾檔市場關注度高的產品。受益人數超過百萬的群益台灣精選高息（00919），今年上半年報酬率40.74%，排名第十三名，雖然績效並非頂尖，但近年憑藉穩健的高配息，依舊是存股族的熱門首選；而元大高股息（0056）則以51.88%的漲幅排在第七名，再次展現老字號產品的穩健實力。

▲▼ 不管啦！給我錢。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

▲復華台灣科技優息（00929）以74.1%的驚人漲幅奪下冠軍。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

至於前五名績效排行榜，則幾乎都與科技題材息息相關。第五名為野村趨勢動能高息（00944），報酬率56.28%；第四名是兆豐電子高息等權（00943），報酬率60.63%；第三名則是擁有最多受益人的國泰永續高股息（00878），上半年大漲60.90%；第二名由群益科技高息成長（00946）以65.59%的報酬率奪得；萬眾矚目的第一名則由復華台灣科技優息（00929）一舉奪下，以74.1%的漲幅成為今年上半年高股息ETF績效王。

主持人分析，今年高股息市場最大的特色，在於科技股重新成為推動績效的超級引擎。無論是純聚焦電子產業，或是大膽加入動能、成長等選股因子的產品，皆在此波行情中大獲全勝，深刻反映出今年AI產業鏈全面補漲的紅利，也讓過去相對沉寂的高股息ETF徹底重回成長軌道。

不過，節目最後也提醒，高股息ETF的核心定位仍與市值型ETF有別。雖然今年不少高息產品因成分股大漲而超常發揮，但投資人仍應回歸自身財務需求挑選標的，切莫盲目追求短期排名而頻繁換股。對於重視穩定現金流的存股族而言，保持紀律長期持有、持續累積資產，才是擁抱高股息ETF最核心的投資價值。

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關鍵字： 台股高股息ETFAI題材存股族ETF績效

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