陽明6月營收年增20.18%、月增9.85%　估第三季仍維持好業績

▲陽明海運新增5艘1.55萬箱級LNG雙燃料全貨櫃輪，有助明顯拉升業績。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)6月單月營收為新台幣165.91億元，較5月營收增加14.87億元，增幅為9.85%，較去年同期營收增加新台幣27.86億元，增幅為20.18%。公司董事長蔡豐明今(9)日表示，近日歐美線運價雖有下修，但運價仍在高水平，估計第三季可以維持好業績。

陽明說明，6月營收受惠於旺季需求及地緣政治局勢帶動運價走揚，使營收持續拉高。據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2026年供給成長為4.1%，需求成長為2.5%。

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世界銀行(World Bank) 6月最新報告指出，中東衝突、通膨壓力及貨幣政策收緊預期，使全球經貿前景不確定性升高；然而，美國豁免條款有助於降低整體關稅稅率及其他國家亦積極推動貿易自由化、AI相關投資成長強勁等因素部分抵消因中東衝突帶來的負面影響，預估全球貿易成長來到2.9%。

航運市場方面，美國擬於7月擴大關稅措施，促使企業提前備貨，帶動短期貿易活動及旺季需求升溫；同時貨櫃航運市場分析機構Linerlytica報告亦指出，近期新船交付有限，加上主要港口如上海等壅塞惡化，船舶等泊時間延長，壓縮市場有效供給，供需緊俏帶動運價上漲。

面對貿易政策與地緣政治變化之不確定性，公司持續關注船期準確率與貨載需求情形彈性調整船隊與航次配置計畫，以強化營運競爭力。