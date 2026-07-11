ATM無卡提款變嚴！北富銀8／4起月限20萬　一銀序號縮至10分鐘





▲ATM無卡提款愈來愈嚴，民眾提款時要多加注意。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

依賴ATM無卡提款的民眾注意！銀行無卡提款控管再升級，台北富邦銀行將自8月4日起，新增無卡提款每月交易限額新台幣20萬元；第一銀行則已在6月底將無卡提款序號有效時間由15分鐘縮短至10分鐘，民眾領錢前要留意額度與時間限制，避免臨櫃或ATM前才發現無法交易。

北富銀表示，現行無卡提款限額為每筆最高3萬元、每日累計最高3萬元，8月4日起將新增每月交易限額20萬元。北富銀強調，此次公告僅針對無卡提款新增每月交易額度上限，其餘實體金融卡、數位存款帳戶等相關限額維持不變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

無卡提款怎麼用？最快3步驟完成

北富銀說明，民眾首次使用無卡提款服務前，須先完成開通。客戶可持北富銀金融卡，在北富銀ATM設定一組6至12位數的無卡提款密碼；也可透過網路銀行搭配讀卡機完成設定。

完成開通後，實際提款有2種方式。第一種是先透過北富銀行動銀行Fubon+設定提款資料，操作流程可分為4步驟：登入Fubon+並點選「無卡提款」服務、設定提款帳號與提款金額、取得提款序號或QR Code條碼、再於序號或條碼有效期間內，到北富銀或他行ATM輸入序號或掃描QR Code，並輸入無卡提款密碼完成提款。

第二種方式則是直接到ATM操作，最快3 一樣4步驟完成。民眾可先在北富銀或他行ATM選擇「無卡提款」服務，登入Fubon+並點選「無卡提款」服務、設定提款帳號與提款金額、再用Fubon+掃描ATM螢幕顯示的QR Code條碼，最後輸入無卡提款密碼，即可完成提款。

至於提款序號有效時間是否跟進其他銀行縮短，北富銀表示，目前無卡提款一次性序號有效時間暫維持15分鐘，符合電子安控基準規定有效時間不應超過30分鐘；且提款時仍須輸入無卡提款密碼，透過兩道核驗機制把關交易安全。截至2026年6月30日，北富銀702台ATM皆支援無卡提款。

提款序號最短10分鐘、最長30分鐘

銀行主管指出，目前金融機構無卡提款時效普遍落在10至30分鐘之間，玉山銀、台企銀等業者無卡提款序號取得後，半小時內提款皆有效，不過已愈來愈多家銀行基於安全考量進行調整。

第一銀行則已在6月底調整無卡提款的序號效期。第一銀行表示，6月底已將無卡提款序號有效時間由15分鐘縮短至10分鐘。一銀指出，目前約有500台ATM支援無卡提款，無卡提款日限額為2萬元、月限額20萬元；若為第三類數位帳戶，日限額則為1萬元。

無卡提款限領台幣

大型民營銀行方面，中國信託銀行表示，截至今年6月底，共有7894台ATM支援無卡提款。中信銀無卡提款限領台幣，日限額3萬元、月限額20萬元；至於序號有效時間，中信銀指出，無卡提款序號自服務上線以來即限制10分鐘，已是市場相對嚴謹的作法，考量民眾使用需求，目前維持現行作業不變。

國泰世華銀行則表示，全台佈建超過5400台ATM提供無卡提款服務。國泰世華自行ATM無卡提款單筆限額3萬元、單日限額3萬元、每月限額20萬元；跨行ATM無卡提款單筆限額2萬元、單日限額3萬元、每月限額20萬元。不過，若為第三類數位存款帳戶，每月限額為10萬元，且無卡提款限額需與金融卡有卡提款限額合併計算。

至於是否跟進將序號有效時間縮短至10分鐘，國泰世華表示，為兼顧交易安全及客戶使用便利性，目前仍維持無卡提款序號有效時限15分鐘。