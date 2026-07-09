台驊控股6月營收創今年單月新高、H1轉正成長　展現深化亞洲布局成果

▲台驊展現深化亞洲布局成果。圖為集團創辦人顏益財。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)6月合併營收為新台幣25.87億元，月增23.21%，年增25.18%，創今年以來單月新高；累計2026年1至6月合併營收為114.22億元，較年增1.59%，由前五個月年減3.73%轉為正成長。營收表現除受惠於市場需求回升外，更反映集團多年深耕亞洲市場、拓展多元物流服務及深化客戶合作所累積的經營成果，持續轉化為穩健的成長動能。

該公司指出，第二季全球物流市場受中東地緣政治情勢升溫影響，帶動能源價格及國際運價走揚，企業為降低供應鏈風險並因應第三季旺季需求，提前啟動備貨與出貨計畫。

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同時，AI基礎建設持續推升半導體、高效能運算及電子供應鏈投資，高科技物流需求亦穩健成長。在AI伺服器、高階電子產品、半導體設備、科技材料及跨境電商等貨品帶動下，海運、空運、中歐鐵路及內貿物流等主要業務同步成長。

雖然全球物流市場仍面臨地緣政治、國際貿易政策及供應鏈重組等不確定因素，但企業更加重視供應鏈韌性、區域布局及整合服務能力，持續帶動整合型物流服務需求提升。

因應全球供應鏈區域化與多據點布局趨勢，台驊持續深化亞洲市場經營，整合海運、空運、中歐鐵路、倉儲、報關、內貿物流及供應鏈管理等多元服務，透過完整的亞洲物流網絡與跨區域資源整合能力，提供更完整且具彈性的供應鏈解決方案，協助客戶快速調整供應鏈布局、提升營運效率與供應鏈韌性，並持續強化集團於亞洲市場的服務價值。

在持續深化物流本業的同時，集團亦長期聚焦物流及供應鏈相關產業發展，透過策略合作、產業投資及股權布局，深化產業鏈連結，提升集團整體競爭力。近四十年深耕物流產業所累積的全球布局、產業知識及市場經驗，不僅支撐本業發展，更成為集團推動產業布局與資本配置的重要基礎，逐步建立以物流專業為核心，結合產業投資與資本運用的經營模式。

台驊憑藉輕資產經營模式，長期維持穩健的現金流，並累積充裕的資金部位，除支應全球營運及業務拓展外，亦善用全球營運所累積的多元外幣資金及資金管理能力，依據市場環境靈活調度資金，在兼顧流動性與風險控管下提升資金運用效率，支持全球布局及長期發展。透過物流本業、產業投資與資本運用相互支援，集團持續強化整體經營韌性與長期發展動能。

展望下半年，全球物流市場仍將受到地緣政治、國際貿易政策、能源價格及運價變化等因素影響，但AI基礎建設、高科技供應鏈、跨境電商及企業持續推動供應鏈區域化布局，預期仍將支撐整體物流需求。

台驊表示將持續深化亞洲物流平台布局，發揮物流專業、全球布局、產業投資及資本運用等核心優勢，持續提升供應鏈服務價值與整體競爭力，穩健推動長期成長，朝打造兼具物流專業、產業投資及資本運用能力的物流控股集團穩健邁進。