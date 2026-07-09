金融業AI技術！　「持證自拍 x 金融Fast-ID」獲准應用數位身分驗證

▲金融科技協會。（圖／協會提供）

記者陳瑩欣／台北報導

因應AI快速發展、Deepfake深度偽造及數位詐騙日益嚴峻，AI金融科技協會今（9日）舉行「持證自拍 × 金融 Fast-ID」技術分享會，完整呈現持證自拍技術流程，包括手機驗證、OCR證件辨識、AI人臉比對、活體偵測、P圖及Deepfake防偽、多因子驗證與資料加密等核心技術，展示金融、證券、保險、電子簽約及數位資產等多元應用情境「虛實整合、人證合一、即時驗證」，讓台灣領先國際開創新世代數位身分與數位信任時代。

今日論壇邀集政府、司法、金融、科技、法律及學術界近百位專家，共同探討AI時代數位身分驗證、防詐治理與數位信任發展方向。

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AI金融科技協會理事長姚木川表示，面對AI與AI Agent快速發展，傳統KYC已不足以因應日益複雜的詐騙與冒名風險，金融業應善用AI技術，從「Know Your Customer」進一步升級為KYH（Know Your Human）、KYA（Know Your AI Agent）及KYT（Know Your Transaction）的新一代數位信任架構。透過持證自拍建立可信身分，結合不限於金融Fast-ID、AI代理人管理、電子簽章、區塊鏈存證及交易風險分析，打造完整的AI數位身分信任平台，強化遠距開戶、防詐與授權管理，為未來AI Agent金融服務與數位金融生態提早布局，建立安全、可信且可持續發展的「虛實整合 人證合一 即時驗證」AI時代數位金融信任新基礎。

前數位發展部長黃彥男表示，「持證自拍」已成為全球數位金融、虛擬資產交易及跨境數位服務常見且成熟的身分驗證方式，透過人臉辨識、實體證件及活體偵測，可有效確認本人身分，主管機關已同意金融機構採用「持證自拍 × 金融Fast-ID」作為數位驗證機制，司法實務亦逐步建立相關證據基礎。

創投公會副理事長暨台新創投總經理林宇聲則以「上得了雲、接得了地、連得了心」三大觀點，說明持證自拍之於數位身分驗證不只是技術創新，更是金融信任基礎建設，唯有兼顧資安、法遵與使用者體驗，才能真正推動金融科技普及。

農業金庫董事長簡展穎表示農業金庫及農金資訊同時加入AI金融科技協會，期許藉由與協會交流，加速農會轉型跟上金融科技發展，尤以AI時代，更為重要︒

今日論壇同時邀請東吳法學院長暨台企銀獨董莊永丞、銀行電子金融專家與前高院法官林玉蕙律師深入解析最新司法實務及法制發展。與會專家學者指出，持證自拍與Fast ID數位身分驗證應兼顧技術可信、制度可信及司法可信，建立可追溯、可稽核、可舉證的新世代數位信任架構。前中企署主秘謝戎峰秘書長建議金管會成立「新世代 eKYC 協作平台」，推動「持證自拍 x金融 Fast-ID」多因子驗證，設立法規、技術、產業三組，運用 AI 活體偵測直擊 Deepfake 偽冒與人頭帳戶痛點，從源頭重塑數位信任，開創安全便捷的普惠金融新局 ！



