台股進入第四波科技牛市　00410A於7／13募集、卡位AI供應鏈

▲永豐投信首檔主動式ETF 00410A於7月13日開募。（圖／永豐投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台股身為全球AI供應鏈核心，永豐投信今（9）日宣布推出旗下首檔主動式ETF-永豐台灣科技趨勢主動式ETF（00410A），預計7月13日至17日展開募集，發行價每股10元，該檔ETF聚焦台灣科技產業，採用「W.I.N」選股策略，掌握本波AI供應鏈重點族群，透過主動選股與集中配置，掌握不同族群輪動帶來的機會。

「W.I.N」策略包括三大面向：

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W係指「Wise Strategy」（策略布局）：依景氣與產業變化調整持股配置，從市場變化中找出最具效率的投資機會。例如台股目前在景氣循環主升段，資產配置將著重具成長性之族群，透過相對集中持股，以期有較佳之投資績效。

I係指「Innovative Tech」（瞄準趨勢）：00410A緊扣 AI 升級與科技浪潮，鎖定關鍵供應鏈布局，搶先掌握新一波成長動能。過去10年統計，前1/2台股科技型主動基金報酬約1006%，高於台灣加權指數的441%，顯示主動選股在產業分化環境下具有優勢。

N係指「Notable Team」（專業團隊實力）：00410A集結優秀投研團隊，深度研究產業與企業基本面，以專業「RICHED」六大指標(財務健全、產業前景、公司評價、公司競爭力、公司治理、現金殖利率)，幫助投資人從1800檔台灣上市櫃公司篩選具競爭力的科技股，並隨景氣階段調整配置。

整體而言，台灣ETF市場正逐步從「規模競爭」走向「策略競爭」，相較被動式ETF，主動式ETF在市場波動加劇期，具備即時調整持股與資產配置之優勢，未來有望成為資產配置的重要方向。尤其台股第四次科技牛市截至今年5月累計漲幅已達203%，漲勢主要集中AI相關族群，強弱差異明顯。

00410A除採用主動選股機制外，亦規劃半年配息機制及導入收益平準金機制，期望在追求資本成長同時，可望兼顧穩健投資體驗，並協助投資人掌握台灣科技產業長期成長契機。

