大車隊6月營收創歷史單月新高　月增4.82%、年增14.78%

▲大車隊6月合併營收2.93億元，創歷史單月新高。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)6月合併營收達2.93億元，月增4.82%、年增14.78%，創下公司成立以來單月營收歷史新高；累計2026年1月至6月合併營收16.64億元，年增8.05%。其中，計程車媒合服務依舊為主要業務成長動能，累計成長達12.37%，持續挹注集團營運表現。

除營運表現穩健成長外，大車隊亦將於2026年8月7日發放每股8元現金股利，在營收持續創高的同時，積極與股東共享營運成果。

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不僅主要業務表現亮眼，隨著高溫熱浪襲來，55688生活大管家6月繳出亮眼的成績單。受惠於618年中慶活動強力助攻，民眾為了提升冷房效能、節省電費並遠離霉菌威脅，對空調深度清潔需求明顯攀升，帶動冷氣清洗服務展現爆發力，訂單量較去年同期大幅成長129%，同時洗衣機清洗成長125.4%、居家清潔也以20%以上的成績穩定成長。顯見天氣越熱的季節，消費者更傾向將繁重家務交由專業代勞，帶動精緻家政服務需求提升。

▲55688生活大管家推出「家事FUN暑假計劃」；攜手人氣茶飲品牌「可不可熟成茶行」推出多重好康。（圖／大車隊提供）

為讓更多民眾體驗優質服務，55688生活大管家順勢推出「家事FUN暑假計劃」，主打冷氣清洗預約最高現省1200元，並享有30天安心保固；同時推出洗衣機清洗搭配浴室清潔的黃金雙拼組合，精準解決夏季潮濕、異味與過敏原等問題。

同時，為因應居家清潔服務的爆發性需求，55688生活大管家也祭出豐厚分潤獎金，擴大招募清潔管家。暑期旺季月收入上看10萬元，並具備高度彈性的接單自主性，成為二度就業及斜槓工作者的理想選擇。

55688集團在品牌升級後，亦持續布局跨界合作。自7月7日起為期一個月，攜手全台人氣茶飲品牌「可不可熟成茶行」跨界合作。此次合作以夏日消暑、潮流移動為出發點，活動期間不僅推出80年代CITY POP風格的限量聯名杯身，更全面串聯雙方會員生態圈，讓乘客及消費者在暢飲沁涼「柚檸紅茶」的同時，還能獲得55688台灣大車隊乘車金等多重好康，成功結合55688的出行及多元服務媒合優勢，以及可不可熟成茶行的茶飲專業。

此次合作不僅建立新的商業模式，更是雙方串聯各自線上線下優勢的深度整合，活動期間，計程車與門市化身「沁涼中繼站」，乘客搭車時還有機會觸發專屬驚喜領取折價券。

55688集團與可不可熟成茶行，以「柚檸紅茶」為起點，創造產業間合作的無限可能，同時帶給每位用戶無時無刻的沁涼與舒適感，呼應品牌升級核心理念「一直都在、無處不載」。