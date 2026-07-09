快訊／韭菜翻車！ 國巨驚爆逾4131萬違約交割

被動元件飆股國巨*（2327）股價震盪劇烈，投資人股海翻車重大慘案再起！

南亞科法說前劇透！大股東認收益露餡 Q2每股海賺15元

記憶體大廠南亞科（2408）預計明（10）日法說登場，外界關注第2季財報表現，不過同集團南亞（ 1303）今（9）日公布上半年自結獲利，其中重訊透露第2季認列南亞科獲利136.4億元，法人圈以南亞持股南亞科比例 26.3%回推，南亞科第2季獲利驚人高達518.63億元，每股獲利15.03元。

生技股獨家「抓去關」 泰宗表定處置到7／23

證交所今（9）日公告新增1檔處置股泰宗（4169），採5分鐘撮合，表定處置期自明（10）日起至23日，不過實際處置期間仍會隨颱風假異動影響對應調整。

大立光Q2每股賺35.72元 林恩平：CPO最快明年中放量

鏡頭大廠大立光（3008）今（9）日舉行法說會，公布2026年第二季財報。受產品組合及匯率等因素影響，單季稅後純益46.7億元，季減23.7%，每股稅後純益（EPS）35.72元；累計上半年EPS達82.35元。展望後市，董事長林恩平表示，目前客戶拉貨動能呈現逐月升溫，預期7月優於6月、8月又會比7月更好，但第三季營收仍須視整體出貨狀況，新機種良率將是影響毛利率的關鍵。

台塑4寶1H賺進逾千億元 南亞EPS 5.17元跑第1

中東地緣政治情勢緩和，原油報價走跌，台塑四寶第二季獲利均較第一季成長，合計四家單季賺進642.76億元，季增率45.5%，上半年獲利衝破千億元，為1084.53億元，南亞（1303）電子事業獲利大幅成長、化工事業轉盈，加上南電（8046）、南亞科（2408）轉投資收益豐收，單季每股稅後盈餘（EPS）為3.37元，居四家公司之首，台塑化（6505）2.18元居次，台塑（1301）、台化（1326）分別1.68元、1.04元。

世界先進6月營收59.77億元 晶圓出貨量增助攻繳年月雙增成績

晶圓代工大廠世界先進（5347）今（9）日公佈內部自行結算之2026年6月份合併營收約為新台幣59.77億元，較2025年同月新台幣44.74億元增加約33.57%。

台驊控股6月營收創今年單月新高、H1轉正成長 展現深化亞洲布局成果

台驊控股(2636)6月合併營收為新台幣25.87億元，月增23.21%，年增25.18%，創今年以來單月新高；累計2026年1至6月合併營收為114.22億元，較年增1.59%，由前五個月年減3.73%轉為正成長。營收表現除受惠於市場需求回升外，更反映集團多年深耕亞洲市場、拓展多元物流服務及深化客戶合作所累積的經營成果，持續轉化為穩健的成長動能。

看好台達電AI動能續強 本土投顧喊「買進」、目標價2870元

本土投顧最新出具台達電（2308）研究報告指出，雖然第二季受AI伺服器電源客戶缺工影響，部分產品出貨時程遞延，下修第二季獲利預估，但強調相關需求並未消失，隨著下半年新一代GPU平台、液冷散熱及HVDC產品陸續放量，2026年至2027年營運成長動能可望進一步增強，因此維持「買進」評等，目標價2,870元。

英業達6月營收衝千億、股價奔漲停 帶旺仁寶、宏碁

AI應用為PC產業帶動來成長，代工大廠英業達（2356）6月營收淡季不淡衝破千億元，創下單月歷史新高，今（9）日股價放量上攻72.8元漲停價位，到11點半左右，成交量來到11萬多張，居上市第八大個股，帶動仁寶（2324）、宏碁（2353）股價走勢，漲幅逾1%。

中國傳將批准H200進口 輝達股價應聲走揚1%

外媒報導，中國政府正考慮有限度放寬輝達（NVIDIA）H200 AI晶片採購限制，計畫允許包括阿里巴巴、字節跳動（ByteDance）及DeepSeek等中國主要AI企業購買一定數量的H200晶片，以緩解國內AI算力不足的問題。消息激勵輝達股價盤中上漲約1%。