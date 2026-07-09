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生技股獨家「抓去關」　泰宗表定處置到7／23

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所今（9）日公告新增1檔處置股泰宗（4169），採5分鐘撮合，表定處置期自明（10）日起至23日，不過實際處置期間仍會隨颱風假異動影響對應調整。

泰宗今日以下跌9元或跌3.23%、每股270元作收，但仍被列入處置股的原因是近6個營業日累積收盤價漲幅達30.27%，且六個營業日起迄2個營業日收盤價價差達68元。
 

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關鍵字： 泰宗處置股股價異動證交所公告颱風假

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