零股交易提前至9點　金管會：收到提案、展開核備程序

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股行情火熱，交易制度優化成為股民們關心焦點，近期有延長台股交易時間、零股與現股交易接軌等議題，金管會今（9）日表示，證交所規劃盤中零股交易從9點10分提前至9點一案，已經收到證交所提案，目前進行核備程序，而千金股從5元一跳調整1元1跳尚未收到，任何交易制度調整，市場參與者必須有共識，且要有系統韌性配合。

台股千金股達50多檔，而零股降低小資族投資門檻，而證交所內部有三大重要調整，分別零股交易開盤時間將從現行上午9時10分提前至9時、盤中零股撮合時間擬從5秒縮短為1秒、千金股股價漲跌升降單位由5元改為1元。

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金管會證期局證實，零股交易開盤時間將從現行上午9時10分提前至9時，已經收到證交所提案，相關證券交易制度調整事關市場運作機制，必須取得市場參與者社會共識，上線前，必須進行系統功能驗證、相關作業演練，以確保相關制度上線運作無虞。

金管會證期官員強調，已經督導證交所召開提升證券商交易系統穩定性會議，參與單位包含櫃買中心、券商公會、證券商，以及相關資訊廠商，目的就是為確定券商系統運作順暢，避免因市場成交量大，造成卡頓的情況發生，證交所規劃自今年9月在資安檢查時，檢視各證券商辦理狀況，以提升金融業韌性。

