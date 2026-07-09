金融防詐進入AI時代！AI金融科技協會分享會 聚焦「持證自拍×金融Fast-ID」

▲AI金融科技協會分享會，聚焦「持證自拍×金融Fast-ID」。（圖／AI金融科技協會，下同）

記者陳弘修／台北報導

隨著人工智慧（AI）快速發展，數位金融服務日益普及，身分冒用、Deepfake偽造等詐騙手法也持續翻新。前高等法院法官、律師林玉蕙9日表示，在數位金融時代，金融機構最常遇到的集體痛點，就是客戶事後以『個資外洩、帳戶遭冒用、簡訊 OTP 不是我按的』來賴帳，發動身分否認。傳統的簡訊驗證在司法實務上，防詐與舉證力已經逐漸失靈。

AI金融科技協會9日在政治大學公企中心舉辦「持證自拍 × 金融 Fast-ID」技術分享會，邀集政府、司法、金融及科技產業代表齊聚交流，探討數位身分驗證與數位信任機制的未來發展。林玉蕙是在受邀出席分享會時，做上述表示。

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此次分享會同時也吸引超過30個政府機關與企業機構派員參與，包括司法院、法務部、內政部、警政署、數位發展部、臺灣證券交易所、證券公會、期貨公會、電子支付公會，以及臺灣銀行、國泰、富邦、台新、永豐、王道銀行、農業金庫、信保基金、創投公會、新創總會、中華電信、資策會、工研院與多家金融、資訊科技業者與代表。

對於金管會近期發布了最新函文明確點出使用『若金融 Fast-ID 輔以持證自拍技術』，能大幅提升身分驗證的可信度，金融機構可融機構得自行評估納入現行作業，正式在行政監理端開了合規綠燈，林玉蕙認為，在司法實務上，新北地院的判決也確立持證自拍具備不可替代的動態物理鏈結，只要客戶配合持證自拍送出，法庭就能合理推定這具備民法上的『意思表示合致』，契約合法成立，徹底擊碎人頭戶與冒名抗辯。

另外，從法理定性來看，『持證自拍』若與開戶電子文件相依附，且能辨識身分，即符合《電子簽章法》中辨識身分與表示同意的法定定義，其法律效力等同親筆簽署。行政合規與司法防禦雙軸並進，這項雙軌技術應可構築全民防詐基石的解方。

AI金融科技協會理事長姚木川表示，隨著AI及AI Agent快速發展，傳統KYC（Know Your Customer）已難以因應日趨複雜的詐騙及冒名風險，未來金融產業應逐步建立KYH（Know Your Human）、KYA（Know Your AI Agent）及KYT（Know Your Transaction）等新一代數位信任架構。

姚木川指出，透過持證自拍建立可信身分，並結合金融Fast-ID、AI代理人管理、電子簽章、區塊鏈存證及交易風險分析等技術，可望建構完整的AI數位身分信任平台，強化遠距開戶、防詐及授權管理能力，提前為AI Agent金融服務與數位金融生態布局，打造兼具安全、可信與永續發展的數位金融基礎。

創投公會副理事長林宇聲則以「上得了雲、接得了地、連得了心」形容持證自拍技術。他表示，持證自拍看似只是數位開戶流程中的一環，實際上牽涉金融機構數位轉型的核心課題，包括如何兼顧便利與安全、取得創新與監理間的平衡，並讓科技真正服務使用者。他認為，金融科技的核心競爭力來自信任，而可信、可管理及可監理的數位身分機制，將成為提升金融效率及降低風險的重要基礎。

分享會中，前數位發展部部長黃彥男表示，持證自拍透過「真人、證件、活體」三重驗證機制，可有效提升遠距身分驗證的可信度，未來可望成為數位金融及跨境服務的重要基礎能力。農業金庫董事長簡展穎指出，農業金庫與農金資訊已同步加入AI金融科技協會，希望透過產官學交流，加速農會體系數位轉型，協助農業金融與金融科技接軌，迎接AI時代的新挑戰。

法律及學術界專家意見方面，東吳大學法學院院長莊永丞也從《電子簽章法》、技術中立及功能等同原則切入，分析新世代數位身分驗證的法制發展方向。他指出，持證自拍結合活體辨識、人證合一及完整電子紀錄，可望成為數位身分驗證的重要技術方案。

前中小企業署主任秘書謝戎峰則建議，金管會可推動成立「新世代eKYC協作平台」，串聯金融產業、FinTech新創、法學界及各類創新應用場域，並透過法規、技術及產業三大面向推動自律規範，導入「持證自拍 × 金融Fast-ID」多因子驗證，結合AI活體偵測技術，因應Deepfake偽冒及人頭帳戶等挑戰，重塑數位信任機制。

此次活動最後還展示了「持證自拍 × Fast-ID」完整驗證流程，涵蓋手機驗證、OCR證件辨識、AI人臉比對、活體偵測、P圖與Deepfake辨識、多因子驗證及資料加密等核心技術，並示範金融、證券、保險、電子簽約及數位資產等多元應用情境，呈現全天候24小時遠距開戶及數位金融服務模式，獲得與會人士高度關注，展現「虛實整合、人證合一、即時驗證」的新世代數位身分驗證發展方向。