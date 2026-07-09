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海運業界要求進口貨櫃超重落實源頭管理　建立標準化與數據化

▲航海節記者座談會，左起船聯會秘書長林沛樵、汽車貨櫃儲運事業協會理事長林炯炘、台北市船務代理公會理事長林子傑、船務代理公會全國聯合饋會理事長黃啟洋、全國船聯會理事長蔡豐明、台北市海運承攬公會理事長陳木枝、中華海員總工會理事長葉慶榮。（圖／記者張佩芬攝）

▲航海節記者座談會，左起船聯會秘書長林沛樵、汽車貨櫃儲運事業協會理事長林炯炘、台北市船務代理公會理事長林子傑、船務代理公會全國聯合饋會理事長黃啟洋、全國船聯會理事長蔡豐明、台北市海運承攬公會理事長陳木枝、中華海員總工會理事長葉慶榮。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

海運相關公協會今(9)日舉辦航海節記者座談會，由全國船聯會理事長蔡豐明等共同主持，汽車貨櫃儲運事業協會理事長林炯炘指出，進口貨櫃超重問題討論多年，業界都已建立從源頭管起的共識，主張貨櫃離場前就完成數據比對，超重的不予放行，但是因相關主管機關未能負起責任，以致無法落實，造成時間的浪費與二次碳排。

林炯炘指出，台灣港航物流數位化長期陷於部會間的「資訊煙囪」，導致報關行、進出口商、拖車業者及貨櫃集散站必須對不同公單位重複輸入相同數據，不僅效率不彰，更隱藏人為錯誤風險。

為此，櫃協提出具延展性的核心建議：建請政府主導並全額資助建置「跨部會資料庫整合共享大平台」，深度串聯關務署(海關進口艙單/VGM重量數據)與港區門哨系統(車輛限重數據)。

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過去進口貨櫃因超重在國道被攔查後，必須被迫折返港區「拆櫃重工」，造成驚人的時間浪費與二次碳排。未來透過大平台，在貨櫃離場前進行線上數據自動比對，不合規的拖車與貨櫃直接在門哨進行『源頭阻斷、不予放行』。這不僅能將交通安全隱患消弭於港區內，更是實踐『一次輸入，全程使用』、達成智慧港口與無紙化減碳政策的指標性效益。

船務代理公會全國聯合會理事長黃啟洋則指出，公會支持交通部五年計畫以及航港局航運產業升級方案，建議航運轉型、產業升級必須依據標準化及數據化完整的基礎上建立及推動標準化，包括航政工作標準化、航港行政與監理、港口引航管理、港區工作管理。

港區作業標準化包括船舶靠泊及泊位作業、裝卸作業、卸存地及儲區作業、港區及內陸地集散站運輸。

數據化包括費率數據化、計費公式化、港區能量數據化、內陸集散站能量數據化，分配比率合理化、內陸運輸能量數據化，藍色公路運輸能量數據化。

標準化數據化不僅是轉型導入智慧自動作業的基礎，推動智慧創新才有準確的依據標準化數據化，對於教育新進人員更能明確規範，對於從業人員的接棒傳承也更能清晰明朗。正確的基礎建立後，進而建構航運產業生態系，才不至於徒勞無功。

中華海員總工會理事長葉慶隆則指出，荷莫茲海峽被封鎖，最高紀錄有超過1600艘船舶被困在海峽內無法離開，約計2萬名船員承受戰爭風險。所以我們在慶祝航海節的同時，希望各界能看見船員的辛勞，更要重視保障船員福祉。

工會積極參加船員相關之國際事務及重要國際會議，深入了解國際海事法規與全球海運趨勢及政策動向，包括參與國際運輸工人聯盟於新加坡召開之船員薪資協商會議、IMO第111屆海事安全委員會議、第39次亞洲海員高峰會暨第31次挪威/亞洲海員委員會會議等。

關鍵字： 進口貨櫃超重落實源頭管理標準化與數據

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