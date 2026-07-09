鍥而不捨、築港領航　航海節基隆區慶祝大會見證建港140周年

▲「第72屆航海節基隆區慶祝大會」籌備會代表及基隆市議會代表合影。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

第72屆航海節基隆區慶祝大會今(9)日上午在基隆長榮桂冠酒店3樓星海廳舉行，洽逢基隆港建港140周年，讓慶祝活動更具歷史傳承與邁向新局的里程碑意義。大會由籌備會主任委員基隆港務分公司總經理蘇建榮主持，邀請基隆市政府邱佩琳及方定安兩位副市長、基隆市議會黃連茂秘書長、關務署基隆關吳慧燕副關務長及港航各界等齊聚。

活動由台灣港務公司基隆分公司、航港局北部航務中心、關務署基隆關、台灣港務港勤公司、基隆市船務代理公會、基隆市國際輪船公會、基隆市船舶貨物裝卸承攬公會、基隆市報關商業公會、中華海員總工會基隆分會等15個航運界單位代表共同籌辦，由八斗國小原舞團的精彩表演揭開序幕，會中表揚優良航商、模範航港從業人員、模範海員等獎項。

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蘇建榮於會中表示慶祝航海節的三大意義，分別為感恩航海各界的努力及盤點未來如何提升航運環境、加深彼此交流與聯繫，通力促進港口發展及傳承航海人精神，勇於面對未知與挑戰困難。同時也分享基隆港群發展成果，基隆港與台北港貨櫃業務今年上半年較去年同期成長約4.5%、基隆港郵輪旅客預估今年可突破百萬人次、持續港口設施優化，如建置高低壓岸電等，未來也持續秉持「安全」、「智慧」、「永續」之管理作為，打造優質港口環境。

台灣省船務代理公會楊吉利理事長不忘提醒，身為海島國家的臺灣對外貿易高度仰賴海運，港口是維持供應鏈與經濟運轉的關鍵，呼籲各界共同努力開創基隆港未來，也期許基隆港未來秉持客運並重的發展策略、加速推動智慧創新並加強航安接軌國際。

邱佩琳副市長強調基隆作為歷史悠久的海港城市，傳承優越的冒險犯難精神，未來也將深化市港合作，共同發展觀光與優化門戶意象，向全球展現臺灣之美。

為慶祝基隆港建港140周年，本年度航海節籌備會與各航港夥伴攜手，成功舉辦「讓愛啟航 點亮幸福」、「嗨港人！一窺基隆海運發展」、「港博同行x長榮海事博物館」及「『鯨』采綻放，續航基隆」等系列活動。

各項活動透過多元形式推動敦親睦鄰、海洋環境與歷史人文教育，具體響應聯合國永續發展目標(SDGs)中優質教育(SDG 4)、責任消費與生產(SDG 12)、永續海洋與保育(SDG 14)及多元夥伴關係(SDG 17)等核心理念，展現航港界共創永續未來的堅定承諾。