漲多科技股波動加劇　全球股債、可轉債多元資產配置減震

▲近期南韓股市頻熔斷，反映漲多科技股波動加劇。（圖／達志影像／美聯社）

記者巫彩蓮／台北報導

美國科技股近日震盪加劇，台灣投資人資金配置也悄悄出現轉變，根據碁石智庫統計，境外基金今年以來截至五月底的資金流向，台灣資金淨流入多元資產基金的金額已達78.67億美元（約新台幣2500億元），相對五月份股票及債券資產同步面臨資金流出，逆勢吸金的多元資產基金突顯投資人對分散風險、穩定收益需求升溫。

施羅德投信產品發展部資深副總裁王翰瑩表示，南韓記憶體大廠三星電子公布第二季財報，儘管該公司營業利潤達去年同期19倍，引發利多出盡的賣壓，一度觸發南韓股市熔斷，市場傳出中國 AI 新創 DeepSeek 研發自家晶片以降低對外依賴，進一步加深競爭加劇的疑慮，施羅德投信仍看好AI所帶動的多頭格局，只是市場近期的震盪，主要來自於第二季的快速上漲後的評價回歸。

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她指出，AI題材帶動的股價累積漲幅已高，市場對利率政策、經濟數據及地緣政治等變數也更加敏感。當市場由單邊上漲轉為輪動與震盪格局時，投資組合更需要透過全球分散配置，來降低波動風險，在追求成長之餘，兼顧收益與風險控管，也正是近期投資人資金轉往多元資產基金配置的主因。

多元資產基金配置廣納全球股票、全球債券及全球可轉債等多元資產，並非單押熱門市場與單一資產類別，而是透過多元資產布局，掌握不同市場與產業的輪動與投資機會。

王翰瑩說明，可轉債兼具股票成長潛力與債券防禦特性，能在市場上漲時參與漲勢，在市場修正時相對降低波動；搭配全球債券部位，則有助於提升投資組合收益來源及分散風險。

台灣投資人普遍偏好重押台股、美股或單一科技產業，這樣的配置在多頭時期固然迷人，但一旦面臨回檔，投資組合的波動風險將大幅飆升，環球收益成長策略最大的優勢，在於「主動出擊，看好不重壓」，真正為投資人落實「全球分散」，當科技股或單一市場出現較大修正時，多元資產策略往往能發揮平衡投資組合波動的效果。

展望下半年，施羅德投信認為，整體AI的需求與趨勢不變，但市場的變數仍多，包括利率政策走向、地緣政治風險以及全球經濟成長動能變化等，都可能使市場呈現高檔與高頻震盪，投資人與其猜測下一個飆漲產業，不如透過全球化、多元化的環球收益成長策略，建立同時具備收益與成長潛力的核心投資組合。

