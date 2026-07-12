長約定下漲幅天花板　伺服器DRAM第三季合約價估將季增13-18%

▲伺服器DRAM第三季合約價估將季增13-18%。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

根據TrendForce最新記憶體價格調查，由於部分原廠提早於2026年第二季的報價反映漲幅，加上數家美系雲端服務供應商(CSP)已簽署複數年長約(LTA)，限制原廠對該類客戶的漲價空間，TrendForce預估第三季server DRAM合約價將季增13-18%。然而，隨著供不應求格局延續，後續仍可能出現各原廠競相上修報價的情況。

TrendForce表示，因CPU供給短缺影響server整機組裝節奏，美系CSP的DRAM庫存水準於第二季逐漸升高。不過，考量CPU供應將於2026下半年至2027年間逐步釋放、server整機組裝規模可望擴大，以及2027年server DRAM供不應求態勢已然確立，CSP普遍仍積極追加需求。

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各記憶體原廠於第二季下旬陸續向客戶釋出2027年的供給意向，經TrendForce初步試算，合計原廠RDIMM位元供給年增幅僅約15-20%，將大幅落後server CPU顆數的成長。對RDIMM買方而言，即使已確保2026下半年的消耗量，仍有為2027年供不應求情勢儲備庫存的誘因。

部分CSP已和原廠簽署長約下，TrendForce分析，自2026年第三季起，原廠server DRAM的出貨價格漲幅來源將逐步落在非長約客戶上，以及透過非長約形式提供給長約客戶的追加供給。預計在2026下半年至2027下半年，整體server DRAM合約價將維持逐季上漲，而漲幅收斂。

觀察各server模組容量的供給組合，反映採購成本控管及CPU供給配套。自2026上半年以來，因CSP和OEM陸續調整RDIMM組合需求，部分自96/128GB下降至32/64GB。預期這項規格調降將於第三季起逐步於原廠的出貨組合實現，低容量模組的出貨條數將出現季增，原先出貨位元比重下降的情況也將趨緩。