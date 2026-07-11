海昌生技6月營收年增突破200%　預計15日掛牌上櫃

▲海昌生技總經理何信裕。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

海昌生技（7814）即將於15日正式掛牌上櫃。伴隨掛牌喜訊，海昌生技 6月份營收年增突破200%大幅成長，更於 7 月 7 日順利取得泰國國家食品藥物管理局（TFDA）三張最高 Class 4 等級的醫療器材上市銷售許可，上櫃掛牌首日即迎來營收與國際藥證雙利多。

根據最新公告，海昌生技 2026年6月份合併營收較去年同期大幅度成長 209.29%；今年前 6 個月累計營收亦較去年同期累計成長55.78%。公司表示，隨著核心技術在再生醫學與臨床應用上的滲透率提升，核心產品的出貨量正迎來爆發期，營運動能相當充沛。

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海昌生技拓展東協市場也取得里程碑式的突破。公司於 7 月 7 日正式接獲通知，旗下核心研發產品「海昌膠原再生薄膜」（Horien Extracellular Membrane）、「海昌膠原蛋白骨填料」（Horien Collagen Bone Graft Matrix）以及「海昌膠原蛋白基質」（Horien Collagen Matrix），已全數通過泰國 FDA 審查，成功取得泰國醫療器材最高等級Class 4 的上市銷售許可。

海昌生技指出，泰國是東南亞醫療美容與高端醫療的核心市場。此次成功拿下最高難度的 Class 4 上市銷售許可，不僅是對海昌生技研發實力與優良製造品質的國際級肯定，更能即時轉化為外銷泰國市場的實質訂單，實質挹注未來營收。

海昌生技總經理何信裕表示：「今天是海昌生技發展史上的重要里程碑。上櫃不僅引進了更多資本市場的資源，更提高了公司的國際能見度。結合近期營收的亮眼表現與泰國高階醫材證照的到手，我們有充分的信心將台灣的再生醫學技術推向更多國際舞台，為股東創造最大價值。」

