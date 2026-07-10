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董座陳柏廷親自上場　萬海羽球隊獲得航海節羽球賽冠軍

▲萬海航運羽球隊獲得今年航海節羽球聯誼賽冠軍，圖右台北市船務代理公會理事長林子傑。（圖／北市船務公會提供）

▲萬海航運羽球隊獲得今年航海節羽球聯誼賽冠軍；圖右台北市船務代理公會理事長林子傑。（圖／北市船務代理公會提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運董事長陳柏廷熱愛羽毛球運動，公司的羽球社積極鼓勵員工參與，自己除了參加每周兩次的羽球社運動，還在2009年7月1日成立亞柏球團，成為當時唯一的民營球團，並在2010年斥資1.9億元，在高雄小港興建佔地1600坪的羽球基地，今年航海節舉辦的羽球聯誼賽，陳柏廷親自上場參加比賽，也讓連續三年參加比賽的萬海拿下第一個冠軍盃。

萬海高階主管透露，陳柏廷認為羽球是真正的運動，球場都在室內，不受風雨影響，花費不高，又不用像打高爾夫球那樣需要驅車跑遠路，時間、金錢都省。估計陳柏廷打羽球至少有20年以上歷史，也會與國手切磋球技，打得相當好。

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▲陳柏廷很少公開露面，羽球賽卻親自上場，助公司球隊取得冠軍。（圖／記者張佩芬攝）

▲陳柏廷很少公開露面，羽球賽卻親自上場，助公司球隊取得冠軍。（圖／記者張佩芬攝）

負責主辦羽球賽的台北市船務代理公會理事長林子傑指出，比賽採用國際規格，請專業裁判，經過男雙、女雙與混打，決定比賽名次。會務人員指出，陳柏廷很低調，未出席開賽典禮，要求不要唱名，參賽完立刻離場。

亞柏羽球館是由陳柏廷擔任總裁的亞太國際物流集團出資興建，負責興建計畫的清華大學體育老師、前羽球國手林國欽透露，陳柏廷找上他，透露想幫助羽球選手，提供獎學金，他大膽建議不如成立一支球團，很快亞柏球團成軍，還進一步建設亞柏羽球館。

▲今年航海節與球聯誼賽參賽隊伍大合照。（圖／北市船務代理公會提供）

▲今年航海節羽球聯誼賽參賽隊伍大合照。（圖／北市船務代理公會提供）

從臉書上可以看到亞柏球團17年來拿下不少冠軍，今年亞洲盃青少年羽球賽，拿下男雙金牌與女雙銅牌。

台北市船務代理公會會務人員透露，早些年航海節辦的是網球賽，但因打網球的人越來越少，公會經過討論，決定改辦羽球賽，今年共有十支隊伍參加比賽，因為有男雙、女雙與混打，讓很多人都有機會參與賽事。

關鍵字： 董座陳柏廷親自上場萬海羽球隊航海節羽球賽冠軍

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