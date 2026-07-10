颱風攪局！　5家公司「電子投票領股東會紀念品」發放順延

▲中鋼集團。（圖／中鋼提供）

記者巫彩蓮／台北報導

受巴威颱風影響，中鋼（2002）、味全（1201）、中保科（9917）、福懋油（1225）、倫飛（2364）5家公司公告順延電子投票領股東會紀念品1天。

對零股股東而言，無法在股東會前在股務代理公司代換處直接領取，必需去股東會現場或者採電子投票，再由公司規定股東會後另訂時間、地點領取，因此隨著6月底股東常會結束，７月是多家公司設定電子投票領取紀念品時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中鋼今表示，原訂採電子投票零股股東會紀念品發放期間至今日止，但配合台北市政府宣布停止上班上課，截止領取時間全面延至下周一（13日）止；至於高雄7月10日正常上班上課，維持股東會紀念品發放服務，但高雄發放截止時間將與台北同步順延至17月13日。

味全公告，使用電子投票股東如欲領取紀念品，原定7月8日至7月10日領取，因颱風停班影響，順延至7月13日發放，發放地點不變

中保科公告，原定7月8日至7月10日領取，因颱風停班影響，順延至7月13日。

福懋油公告，原定7月9日至7月13日至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取，因颱風停班影響，截止日順延至下一個營業日發放。

倫飛公告原訂7月9日起至7月13日發放股東會紀念品予採電子投股東，因受颱風停班影響，發放截止日延至7月14日。



