樺漢公開收購德商遇阻！　董座回應「持續進行」

▲樺漢董事長朱復銓。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

工業電腦大廠樺漢（6414）擬以每股23.5歐元現金公開收購旗下德商Kontron AG普通股，惟Kontron董事會建議股東不要接受，樺漢科技董事長朱復銓今（10）日表示，樺漢科技與Kontron仍將繼續深化合作，收購要約也將繼續進行，具體情況則取決於市場狀況相對於Kontron股價走勢而定。

Kontron董事會認為樺漢提案收購價格，「在財務上並不合理，且遠低於最近公布的分析師目標價」。分析師的平均目標價約為30.29歐元。

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Kontron公司也聲明表示儘管董事會提出了建議，但公司認為，該建議與深化與樺漢彼此之間戰略關係的期望並無關係，雙方合作關係仍處於高度合作、建設性和互惠互利的情況，並以共同致力於為所有股東創造可持續的長期價值為基礎。

朱復銓董事長與Kontron公司一致認為，樺漢對Kontron的投資，是一項重要的長期策略性股權投資，有望為雙方的合作和未來價值創造帶來巨大機會，兩家公司都看到了巨大的綜效潛力，尤其是在實體AI應用領域，Kontron的產品、技術和工程專長，在加速創新與實體AI成長上，預期將扮演重要角色。

最後，樺漢和Kontron將繼續秉持著「One Team, One Family」的長期堅定夥伴關係，雙方透過「軟硬體融合、智慧加值」，提供全面AI + IoT整合解決方案。Kontron CEO Hannes Niederhauser也從七月起兼任樺漢集團技術長，並在以下三個方面展現深度結合的強大綜效：

1. 技術合作：建立共享平台，全面整合研發、製造、供應鏈、IT和人才等資源，協同設計產品，建構具有全球競爭力的製造系統。

2. 產品整合：共享全球品牌資源，提升市場認知度與價值定位，並深入推廣產品線至亞太、歐洲、北美等全球市場中心。

3. 市場聚焦：結合Kontron在基礎作業系統(Kontron OS)、物聯網軟體和5G網通方面的軟實力，以及樺漢在邊緣AI伺服器、機器人和強固型工業電腦方面的硬體優勢，共同打造實體AI技術平台。