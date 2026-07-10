美股夜盤暴漲！巴威害台股「放颱風假」萬人哭暈：這群人最痛苦

▲因巴威颱風來襲台北市停班停課，台股今日休市不開盤。（圖／黃耀徵攝）

文／CTWANT

中度颱風巴威持續接近台灣，台北市政府9日晚間宣布，考量颱風可能帶來致災風險，經基隆市、台北市、新北市及桃園市共同決議，7月10日停止上班、停止上課，也使台北股市及期貨市場同步休市一天。不過，台指期夜盤大幅走揚，讓不少投資人直呼錯過行情，在網路掀起熱議。

台股9日震盪整理，加權指數以45,805.62點開出，盤中最高來到46,064.06點，最低下探45,352.41點，終場下跌379.80點，收在45,354.61點。相較於現貨市場收黑，台指期夜盤表現強勢，以45,800點開出，盤中最高來到46,495點，最低45,701點，終場大漲633點，收在46,281點，與日盤形成明顯反差。

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由於7月10日股市及期貨市場因颱風停市，投資人無法參與行情，不少網友湧入PTT股票板留言，直呼「少賺好幾十萬」、「賭場關門了」、「少賺幾千萬，誰要負責」、「台股躲噴」、「往好處想，不會跌了」、「空軍可以活到下禮拜了」、「擋人財路」、「萬安不用看一下夜盤再決定嗎」。

除了PTT外，也有網友在Threads發文笑稱，「中南部居民明天最痛苦的事，就是既沒有停班，又沒有股票可以看。」貼文引發不少股民共鳴，「害我明天上班只能處理工作，真的很無聊」、「真的都不能看一下紅紅綠綠」、「夜盤在漲，明天休市才是最痛苦的，過了週末不知道會不會再變天」、「賭場沒開好痛苦」、「證交所、櫃買中心可以移到高雄嗎」。

事實上，台股是否因颱風停止交易，判斷依據並非颱風強度或全台停班停課範圍，而是以台北市是否宣布全體公教機關停止上班為準。

根據臺灣證券交易所「天然災害停止上班之處理」規定，若台北市宣布全天停班或上午停班，集中交易市場將全日休市；若僅宣布下午停班，則股市上午仍照常開盤交易，下午停止相關交易作業。若只有其他縣市停班停課、台北市未停班，台股仍維持正常交易。

此外，不少投資人也關心交割款是否受到影響。證交所表示，若因台北市全天或上午停班導致股市休市，投資人對證券商的應屆交割款將自動順延至下一個營業日辦理，無須另外提出申請，因此不會因颱風假休市而產生違約交割問題。

若台股正常開市，但投資人所在地因颱風停班停課，應屆交割款同樣可依法順延辦理；至於有價證券的帳簿劃撥交割作業，則仍依規定正常進行。

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