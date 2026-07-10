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台股大跌又V彈考驗主動式ETF！僅3檔正報酬　00982A奪冠

▲▼美股4大指數全面收漲，台股在美伊還有機會發動新一輪談判及亞股走揚下，隨之大漲至37216.37點再創波段新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股、示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股近來頻繁上演大怒神，暴跌急彈成常態，統計近一月大盤上漲1.45%，20檔主動式台股ETF中，僅主動群益台灣強棒（00982A）上漲2.3%打敗大盤，另計有00982A、主動安聯台灣高息（00984A）與主動統一升級50（00403A）3檔是正報酬。

▲▼主動式台股ETF僅1檔00982A打敗大盤 。（圖／記者林潔禎攝）

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台股10日台北放颱風假，台股也跟著休市，而台股本周跌多漲少，46k失守，其中8日盤中高低震盪逾800點，9日也達700點，台股大怒神行情已成家常便飯，市場法人建議投資人現階段，可以能因應市場而主動靈活選股策略的主動式台股ETF來介入台股較合宜。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，面對台股上沖下洗震盪千點行情，投資人要與時俱進調整投資思維，主動出擊應萬變，可以選擇具攻守兼備靈活操作特性的台股主動式ETF，因為在大盤盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，而在多頭時期可積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會。

00982A經理人陳沅易表示，台股基本面的長線支柱未動搖，加上今年大盤在大漲後，整體台股PE仍維持在區間中下緣的18倍，顯示台股後勢仍具巨大估值上修空間，建議投資入可利用大盤修正時期，擇時擇優佈局具有長期競爭優勢公司。大盤預期將維持高檔震盪偏多的強勢格局，在操作策略上，由於指數已處於高位，投資人應避免情緒性盲目追高，建議採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。

關鍵字： 台股ETF主動式投資高檔震盪分批布局台股大怒神

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