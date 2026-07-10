韻驊：企業重新回到辦公室　找回的不只是效率更是人與人的連結

▲韻驊五人獨立辦公室擁有大面窗景與充足自然採光，搭配人體工學辦公家具及彈性空間配置。（圖／韻驊提供）

記者張佩芬／台北報導

T3CO 韻驊指出，疫情改變了企業的工作模式，也重新定義了辦公室存在的意義。遠距與混合辦公讓企業擁有更多彈性，但隨著後疫情時代來臨，越來越多企業重新回到辦公室。企業重新思考的不只是工作模式，更是辦公室存在的價值。除了交通便利、設備完善與彈性租賃外，也更重視工作環境是否能展現企業形象、提升員工工作體驗，並支持企業長期發展。

深耕物流產業四十多年的上市公司 台驊控股（TWSE：2636），正是在這樣的思考下打造 T3CO 韻驊。不同於一般共享辦公空間，韻驊希望打造的不只是一個辦公場所，而是一個真正適合企業工作的商務環境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不同於許多共享辦公空間著重空間利用率，韻驊更重視每天工作的體驗。從自然採光、空間動線、家具配置，到開放式交流區、會議空間與商務設施，每一項規劃都圍繞著同一個問題：「如果這是我們自己的辦公室，我們會期待每天都來這裡工作嗎？」

▲韻驊保留充足的自然採光與公共空間，設置窗景 Hot Desk 工作區及大型生態景觀魚缸，打造兼具舒適、質感與機能的商務辦公環境。（圖／韻驊提供）

因此，韻驊沒有刻意追求更多出租座位，而是保留充足的公共空間，讓工作、討論與交流都能自在進行。迎賓大廳的大型景觀魚缸，也成為不少來訪企業的第一印象，不只是空間設計的一部分，更希望讓商務空間多一點生活感，在忙碌的工作節奏中，留下一處能短暫放鬆與轉換心情的角落。

韻驊還有一個與多數共享辦公品牌最大的不同。

除了進駐企業之外，這裡也是台驊集團資訊、行銷設計及人力資源等團隊每天工作的地方。正因如此，韻驊更在意每一位使用者的工作體驗，從空間維護、設備品質到日常服務，都以每天都在這裡工作的使用者角度持續優化，因為提供給企業的，也是自己每天使用的工作環境。

目前，韻驊已吸引來自 AI 科技、製造、金融、法律、設計、品牌、美妝、新創及專業服務 等不同領域企業進駐。台驊控股表示，希望透過多元產業的聚集，打造一個串聯不同專業的商務平台，讓企業在日常互動中拓展視野，認識不同領域的夥伴，探索更多合作與發展的可能。

除了舒適的工作環境外，韻驊也提供一至五人獨立辦公室、共享辦公空間、會議空間、商業登記及彈性租賃方案，企業可依據不同發展階段靈活調整空間配置，降低創業、成立據點或團隊擴編所需投入的時間與成本。

▲韻驊規劃開放式共享空間，結合水吧區、Hot Desk 工作區、沙發休憩區及大型生態景觀魚缸，並提供咖啡機、氣泡水機、製冰機、冰箱及微波爐等設備，打造兼具工作效率與交流機能的商務環境。（圖／韻驊提供）

值得一提的是，韻驊由台驊控股以自有資產規劃打造並長期經營，相較於一般租賃型共享辦公空間，更能提供穩定的營運環境，讓企業安心規劃長期發展，不必因租約或營運模式變動而影響據點規劃。

台驊控股表示，經營韻驊的目的，不只是提供辦公空間，更希望打造一個讓企業願意長期扎根的工作環境。當員工願意每天走進辦公室、客戶留下專業的第一印象，不同產業也因為同一個空間而建立連結時，辦公室便不再只是工作的地方，而是支持企業持續成長的重要基礎。

目前韻驊已有多家企業進駐，一至五人獨立辦公室僅餘部分空間。如正規劃創業、設立台北據點、團隊擴編或辦公室升級，歡迎預約參觀，由專人依企業需求提供最適合的空間規劃建議。

T3CO 韻驊共享辦公室

地址：110058 台北市信義區忠孝東路四段563號17樓

電話：+886-2-2756-5735

官網：https://t3ex-t3co.com