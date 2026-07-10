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低密度+高綠覆　奇岩重劃區磁吸2大族群搶進

▲奇岩重劃區 。（圖／記者羅志華攝）

▲擁有低密度開發、高綠覆率特色的北投奇岩重劃區，成為高資產族群與退休客層青睞的住宅聚落。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

擁有低密度開發、高綠覆率特色的北投奇岩重劃區，是高資產族群與退休客層青睞的住宅聚落。隨著區域開發完整、供給有限，中古屋主普遍惜售，房價也展現穩定向上的走勢。

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永慶房屋北投光明店長黃子峪表示，奇岩重劃區位於公館路以西、磺港路以東，早年由大片農地重新整合開發而成，街廓、道路及汙水下水道等公共設施皆重新規劃，整體居住品質明顯優於傳統市區。此外，區內因建築高度受到限制，多數住宅僅7至9層樓，形成台北市少見的低密度住宅聚落。

黃子峪指出，奇岩重劃區另一大特色就是擁有四座大型公園，綠覆率相當高，自然生態豐富，不僅可見特殊鳥類、蝴蝶及昆蟲等生態景觀，整體居住氛圍相當清幽，有如「台北版大安森林公園」，成為許多重視生活品質民眾指名入住的重要原因。

生活機能方面，黃子峪表示，奇岩重劃區屬於鬧中取靜的住宅區，鄰近傳統市場、連鎖量販店等生活機能，車程或步行約5至10分鐘即可滿足日常採買需求；交通則可步行約5至10分鐘抵達捷運奇岩站，兼顧寧靜居住環境與捷運便利性。

▲奇岩重劃區 。（圖／記者羅志華攝）

▲奇岩重劃區屬於鬧中取靜的住宅區。（圖／ET資料照）

目前奇岩重劃區開發已相當成熟，黃子峪表示，現階段預售案成交單價約落在每坪110萬元以上，部分個案已有110多萬元成交紀錄；中古市場則以屋齡5至10年的住宅為主力，整體成交均價約每坪90萬元以上，若具備永久棟距、湖景或視野開闊等景觀條件，成交單價更已突破百萬元，僅有少數零星物件仍有8字頭價格，但市場上釋出機會相當有限。

買盤結構方面，黃子峪觀察，目前主要可分為兩大族群，其中約六成以上為退休族群，不少原本居住天母、北投別墅區的民眾，希望換到管理完善、生活便利的新住宅，因此選擇奇岩重劃區。

另一類則是高資產家庭，因鄰近知名私校及完善生活環境，選擇於此置產或陪伴子女就學。此外，區域距離榮總、振興醫院等大型醫療資源車程僅約10分鐘，也提升退休族群入住意願。

至於市場表現，黃子峪表示，奇岩重劃區並未出現近年部分區域房價修正情況，主要原因在於屋主普遍惜售，市場釋出量一直相當有限，供給稀缺使價格具備支撐力，因此即使整體房市受政策影響，奇岩重劃區房價仍維持穩健，部分優質產品甚至持續創下新高。

黃子峪認為，在低密度、高綠覆率與供給有限等條件支撐下，奇岩重劃區仍將是北市自住與長期置產的重要指標區域。

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