美西運價大降1千美元、美東降1百美元　SCFI結束連十漲下跌4.27%　

▲美西線下周運價要減約1000美元，跌幅超過13%。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場歐美線今年旺季提早來也提早結束，上海航運交易所今(10)日公布的貨櫃運價指數(SCFI)結束連續十周上漲，下跌142.04點，跌幅4.27%，來到3184.38點。根據不同攬貨公司提供的價格，顯示市場價格頗為混亂，超大型攬貨公司，因為美西有新增航線與加班船，下周起美西線每大箱(40)呎櫃下修約1000美元，美東線則僅下修約100美元。

美西線與美東線本月初原已調升至7500與9000美元的運價，下周起美西收6400-6600美元，美東線收8850-8950美元；歐洲線本月1日約5500美元的運價，本周一有部分船公司降到5000美元左右，目前最新報價在4800-5200美元的都有。

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大型與超大型攬貨公司一致指出，本月15日不會有新一波漲價了，估計運價還會持續下修，下修幅度就看船公司減班狀況，目前各航線航班都不滿，美西最為明顯，裝載量僅約八成，美東線因為巴拿馬運河吃水不足需減載，減載後裝載率約九成五。

超大型攬貨公司指出，因為美西線現貨市場FAK價(均一運價)大幅下修，船公司原給的長約與現貨一比一配比價，下周起調回二比一，也就是兩個現貨價、一個長約價，也有船公司給三比二的配比價。下周運價雖然都下修，但是都還在成本價的二到三倍之間，反過來說，未來運價還有很大下修空間，就看船公司如何透過控艙穩住運價以及貨量增減狀況。

今日SCFI上海到歐洲每大箱運價5616美元，下跌181美元，跌幅3.12%；地中海線每大箱6655美元，下跌330美元，漲幅4.72%；美西線每大箱6219美元，下跌411美元，跌幅6.20%；美東每大箱8134美元，下跌162美元，跌幅1.95%。

波斯灣線(杜拜)每箱(20呎櫃)運價4199美元，下跌193美元，跌幅4.39%，南美線(桑托斯)每大箱運價6851美元，下跌693美元，跌幅9.19%；東南亞線(新加坡)每箱運價628美元，下跌40美元，跌幅5.99%。

