國際茶、咖啡暨烘焙展首度進駐台中國際會展中心　明天颱風假順延一天

▲台中國際茶、咖啡暨烘焙展今日盛大開幕，現場由貿協台中國際會展中心吳春見主任(前排左6)、展昭國際林茂廷總經理(前排右6)、立法院江啟臣副院長(前排右4)等貴賓共同剪綵，見證中台灣食品產業的蓬勃商機(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會與展昭國際企業共同主辦的「2026台中國際茶、咖啡暨烘焙展」及「2026台中國際酒展」，今(10)日首度於台中國際會展中心盛大開幕，集結438家國內外企業、使用840個攤位，預計吸引逾4.8萬名專業買主及消費者參觀，為中台灣餐飲、品飲、烘焙及酒類市場注入夏日商機。明天遇颱風假展出時間將順延一天。

本屆展覽以「咖啡、茗茶、烘焙、酒」四大主題為核心，從精品咖啡、特色茶飲、烘焙食材與設備，到葡萄酒、烈酒及品飲體驗，完整串聯原料供應、設備技術、品牌行銷與消費應用，讓專業買主掌握產業趨勢，也讓一般民眾一次感受茶香、咖啡香、烘焙香與酒香交織的多元魅力。

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▲展覽現場人潮絡繹不絕，展現2026年台中國際茶、咖啡暨烘焙展的高度人氣與商機。(圖／貿協提供)

展出亮點豐富多元，咖啡展區聚焦精品風味與產地特色，展出國際雙料冠軍水洗生豆，以及與世界咖啡師大賽(WBC)冠軍合作監製的精品咖啡熟豆；茗茶展區主打夏日特色調飲、花草茶及茶生活美學，展現茶飲創新應用。

烘焙展區則集結優質食材與智慧製程設備，包括獲紐西蘭評選最佳風味的「威斯蘭黃金奶油」，以及全球首發的多功能包餡機與餃子成型機，協助業者提升產品品質與製程效率；酒展則精選國際獲獎酒款，包括獲《2026義大利最佳葡萄酒年鑑》96分肯定的黃金蜜絲家氣泡酒DOC，以及榮獲ISGC國際烈酒大獎的「白海豚紀念原酒」，帶領參觀者探索多元品飲文化。

▲世界盃虹吸咖啡大賽台灣代表決賽」吸引眾多咖啡職人同場競技，展現虹吸咖啡沖煮工藝與精品咖啡文化。(圖／貿協提供)

除豐富展品外，展覽期間亦規劃論壇、競賽、體驗與品酒課程，打造兼具專業交流與消費體驗的展覽現場。活動包括「台灣茶文化產業國際論壇」、「茶美學體驗館」及「茆師傅烘焙高峰會」；咖啡展區同步舉辦「TISCA 2026年 最佳衣索比亞BoE產區趨勢」論壇、「2026 TSC世界盃虹吸咖啡大賽台灣代表選拔賽」、「2026 TISCA全國杯測師挑戰賽」及「2026 THDC台灣手沖咖啡錦標賽」三大年度指標賽事，匯聚全台咖啡職人同場競技。

2026「台中國際茶、咖啡暨烘焙展」及「台中國際酒展」原安排7月10日至13日於台中國際會展中心展出，因明日遇颱風假，將延至14日做最後一天展出，專業人士可免費換證入場，一般民眾購票即可參觀(全票新台幣100元)。貿協誠摯邀請全台民眾及海外旅客蒞臨參觀，一次逛遍茶、咖啡、烘焙與酒類精選品牌，感受中台灣餐飲消費市場的蓬勃活力。更多展覽資訊請至官方網站查詢：www.tcfb.com.tw。

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