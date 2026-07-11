美國經濟擴張超過兩年　股債多元布局掌握成長、收益機會

▲美國零售銷售等11項經濟指數維持「擴張」綠燈。（圖／達志影像／美聯社）

記者巫彩蓮／台北報導

富蘭克林坦伯頓基金集團美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項經濟指標中，6月營建許可等11項指數維持在「擴張」的綠燈，富蘭克林證券投顧表示，美國經濟穩健增長與強勁企業獲利仍有助支撐風險性資產上行格局，核心部位首選美國、新興市場平衡型基金，兼具股市成長及債息收益機會，債券建議側重美國非投資級債及新興市場當地貨幣債券型基金，股票看好科技、生技、公用事業、美國小型股及日本股票型基金。

美國經濟穩健增長與強勁企業獲利仍有助支撐風險性資產上行格局，觀察第二季美股財報展望，富蘭克林證券投顧預期，史坦普500指數企業獲利將成長24.4%；然而，隨美國6月非農就業報告大幅放緩，市場正密切觀察全球經濟是是否面臨更深層的需求疲軟，加以美伊衝突再起疑慮，短期仍需留意漲多賣壓湧現下的波動風險，預期資金將轉進至低基期的資產，多元配置策略有望掌握輪動機會並降低重押單一族群的風險。

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富蘭克林證券投顧建議，核心部位首選美國、新興市場平衡型基金，兼具股市成長及債息收益機會，債券建議側重美國非投資級債及新興市場當地貨幣債券型基金，股票看好科技、生技、公用事業、美國小型股及日本股票型基金，建議已進場者可續抱，空手者可趁震盪分批佈局或大額定期定額策略，並依個人風險屬性酌量配置黃金及貴金屬或天然資源產業型基金。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲表示，今年第二季史坦普500指數上漲了14.9%，為1950年來第12大季度漲幅，歷史經驗顯示，股市通常會在強勢反彈後延續漲勢，未來3個月平均上漲5.5%，未來6個月平均漲幅更達10.4%，而這主要受惠於近幾週兩大經濟壓力的緩解：

一、就業市場出現轉折：2025年就業市場疲軟，僅創造11.6萬個就業機會，相比之下，今年第二季平均每月新增11.1萬個就業機會，也高於前一季的7.3萬個平均月成長，邁入下半年，這將為經濟擴張奠定了更穩固的基礎。

二、油價下跌：高昂能源成本會對美國經濟構成威脅，近期美伊簽署諒解備忘錄(MoU)幫助油價回落至衝突前水準，而加油站零售汽油價格平均也降至每加侖4美元以下，有助提升美國民眾的整體實質所得。

傑佛瑞‧修茲也進一步分析，油價下跌不僅有助消除經濟負擔，還能為較低的利率鋪路，歷史上，油價見頂後，整體通膨壓力通常會逐漸趨緩，進而帶動通膨預期下滑，投資人也將開始預期貨幣政策將較不激進，從而降低中長期利率，自1990年以來，美國10年公債殖利率在布蘭特原油高峰後的3個月、6個月、1年內平均分別下滑28、67、81個基點。

