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上海SCFI美東線每大箱運價比台灣低766美元　海運界有多種解讀

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供]）

▲上海到美東每大箱比台灣低廉766美元。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

上海航運交易所昨(10)日下午公布的貨櫃運價指數(SCFI)，上海到美東每大箱(40呎櫃)運價8138美元，美西線6219美元，比台灣低廉766美元及281美元，是長期以來首次見到兩岸運價的最大落差，由於台灣與大陸同屬一個運費區，外籍超大型攬貨公司高階表示確實不常見，經詢問貨櫃船公司，回覆SCFI主要是預報下周最新運價，但實收多少要下周一、二才能確認。

國內超大型攬貨公司與大型攬貨公司高階指出，這一周開始，台灣市場的出貨狀況是比中國大陸與東南亞好，主要是因為台灣有科技與AI相關產品支撐，這些貨品不像一般傳統產業要趕美國10%臨時關稅，而且貨櫃船公司直接彎靠台灣的母船少，對台灣艙位供給較低。

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另目前船公司實施的長約與現貨配比價，每家船公司配比比例不同，或許大陸市場昨日給了較優惠的配比價，拉低市場運費水平。

另有一家大型攬貨公司高階指出，SCFI反應的是市場即時現貨運價，有可能會突然出現比較低的價格，就像是船公司在線上會推出較低的運價，那些價格都很即時，有時候也可能是優惠價。

貨櫃船公司高階則簡單表示，SCFI反應的是市場趨勢。外籍超大型攬貨公司高階則指出，上海航交所每周五所公布的貨櫃運價指數均與市場價有落差，一般來說會比市場價稍高一點，但本周美東線的運價的落差確實是大了點，這個情況在以往是不常見的。

很特別的是，英國德魯里(Drewry)的世界貨櫃運價指數(WCI)，本周四(9日)晚間公布的上海到紐約每大箱運價是7904美元，比SCFI還低230美元，上海到洛杉磯報6482美元，比SCFI高263美元。過去WCI報出來的運價，多數時間是高於SCFI。台灣市場昨日多家攬貨公司報的美東線運價約8900美元，美西線約6500美元。

長期以來兩岸運價都相去不遠，對於這次運價出現的大落差，貨櫃船公司退休高階認為，市場運價在有比較大的變動時，運費指數較難確實反應市場實際狀況，而船公司在目前運價遠高於成本價情況下，有些船公司願意多降些價搶裝載率，有些較堅持守住運價，報價差距就會拉大，大陸市場大，船公司必須隨時應變，變動幅度也就會比台灣大許多，但就較長時間來看，兩岸運價會日益拉近的。

關鍵字： SCFI美東線每大箱運價比台灣低766美元多種解讀

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