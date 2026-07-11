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SK海力士CEO曝「明年迎史上最嚴重記憶體短缺」　未來10年供不應求　

▲▼SK Hynix,海力士。（圖／路透社）

▲SK Hynix,海力士。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

南韓記憶體晶片大廠SK海力士（SK Hynix）執行長Kwak Noh-Jung在公司ADR（美國存託憑證）於那斯達克正式掛牌的同一天表示，全球記憶體產業將在 2027 年面臨有史以來最嚴重的供應短缺，並預測儘管公司積極擴張產能，但未來十年內，記憶體需求仍將繼續超過公司的生產能力。

SK海力士ADR在當地時間10日（周五）那斯達克首上市，開盤價報170美元，較發行價149美元漲約14.1%，盤中一度觸及177美元，漲幅達18.8%，最終以上漲12.76%或19.01美元、168.01美元作收。

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Kwak Noh-Jung在周五（10日）接受《路透社》採訪時表示，「我們預測，從供應角度來看，明年將是行業歷史上最糟糕的一年」。

他說，「客戶需求持續成長，而我們的產能有限」、「我們預測，即使到了2030年以後，客戶需求仍將高於我們的供應能力，但我們正在盡最大努力解決這個問題。」

SK海力士是人工智慧（AI）熱潮的最大受益者之一，2025年SK海力士的營業利潤創下47兆韓元（約310億美元）的紀錄，是前一年的兩倍，扭轉了2023年的營業虧損局面，而這股成長勢頭延續到了今年。
 

關鍵字： 記憶體產業SK海力士AI熱潮科技股半導體市場

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