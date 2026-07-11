SK海力士CEO曝「明年迎史上最嚴重記憶體短缺」 未來10年供不應求

南韓記憶體晶片大廠SK海力士（SK Hynix）執行長Kwak Noh-Jung在公司ADR（美國存託憑證）於那斯達克正式掛牌的同一天表示，全球記憶體產業將在 2027 年面臨有史以來最嚴重的供應短缺，並預測儘管公司積極擴張產能，但未來十年內，記憶體需求仍將繼續超過公司的生產能力。

ATM無卡提款變嚴！北富銀8／4起月限20萬 一銀序號縮至10分鐘

依賴ATM無卡提款的民眾注意！銀行無卡提款控管再升級，台北富邦銀行將自8月4日起，新增無卡提款每月交易限額新台幣20萬元；第一銀行則已在6月底將無卡提款序號有效時間由15分鐘縮短至10分鐘，民眾領錢前要留意額度與時間限制，避免臨櫃或ATM前才發現無法交易。

抽中最多現賺近6萬！ 台股下周3檔抽籤股一次看

台股震盪，操作難度高，不如參與抽籤股，比手氣、賺價差，根據證交所網站，下周計有長興（1717）、華通（2313）與大鵬科（7689）3檔，其中網通老牌廠大鵬科潛在獲利最高，若以興櫃成交價247元估算，抽中1張有機會現賺近6萬元。

巴威颱風全台逾13萬戶停電 4萬餘戶等待復電

巴威颱風來襲，根據台電統計，截至今（11）日上午11時，全國曾停電戶數達13萬8951戶、9萬4133戶已經修復，仍有4萬4818戶尚未復電。

美國經濟擴張超過兩年 股債多元布局掌握成長、收益機會

富蘭克林坦伯頓基金集團美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項經濟指標中，6月營建許可等11項指數維持在「擴張」的綠燈，富蘭克林證券投顧表示，美國經濟穩健增長與強勁企業獲利仍有助支撐風險性資產上行格局，核心部位首選美國、新興市場平衡型基金，兼具股市成長及債息收益機會，債券建議側重美國非投資級債及新興市場當地貨幣債券型基金，股票看好科技、生技、公用事業、美國小型股及日本股票型基金。

海昌生技6月營收年增突破200% 預計15日掛牌上櫃

海昌生技（7814）即將於15日正式掛牌上櫃。伴隨掛牌喜訊，海昌生技 6月份營收年增突破200%大幅成長，更於 7 月 7 日順利取得泰國國家食品藥物管理局（TFDA）三張最高 Class 4 等級的醫療器材上市銷售許可，上櫃掛牌首日即迎來營收與國際藥證雙利多。

手機鏡頭出口洗牌！台灣貨打進品牌供應鏈 南韓成長最猛

台灣手機鏡頭出口市場出現洗牌！經濟部統計處指出，受全球供應鏈重組、終端電子產品產線移轉影響，台灣行動裝置鏡頭出口不再高度集中中國大陸及香港；近年隨台廠成功打進南韓國際品牌供應鏈，銷往南韓占比明顯拉高，成為最受矚目的成長市場。

美西運價大降1千美元、美東降1百美元 SCFI結束連十漲下跌4.27%

貨櫃船運市場歐美線今年旺季提早來也提早結束，上海航運交易所今(10)日公布的貨櫃運價指數(SCFI)結束連續十周上漲，下跌142.04點，跌幅4.27%，來到3184.38點。根據不同攬貨公司提供的價格，顯示市場價格頗為混亂，超大型攬貨公司，因為美西有新增航線與加班船，下周起美西線每大箱(40)呎櫃下修約1000美元，美東線則僅下修約100美元。

記憶體賺很大！南亞科Q2毛利率衝近80% 單季每股海賺14.66元

記憶體大廠南亞科技（2408）今舉行線上法說並公布第2季財報；其中，第2季毛利率衝高至79.5%，稅後淨利為501.92億元，季增92.6%、年增1323.6%，單季每股純益14.66元 ，獲利驚人。

韻驊：企業重新回到辦公室 找回的不只是效率更是人與人的連結

T3CO 韻驊指出，疫情改變了企業的工作模式，也重新定義了辦公室存在的意義。遠距與混合辦公讓企業擁有更多彈性，但隨著後疫情時代來臨，越來越多企業重新回到辦公室。企業重新思考的不只是工作模式，更是辦公室存在的價值。除了交通便利、設備完善與彈性租賃外，也更重視工作環境是否能展現企業形象、提升員工工作體驗，並支持企業長期發展。