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台灣產品最需要補強的是品牌故事　黃志芳從英國數百年品牌談起

▲黃志芳從英國數百年品牌談起，認為台灣產品最需要的品牌故事。(影片／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會董事長黃志芳主持的「james on Air」線上節目製作的YouTube專輯，昨(10)日推出倫敦篇，從英國數百年的國際知名品牌，探討台灣產品要走向國際，不能只有功能，還要讓別人知道它為什麼值得被記住。他認為台灣產品最需要補強的是品牌故事。　

黃志芳今年5月中應歐洲台商會聯合總會(ETCC)邀請，出席該會年會，並在該會「經濟貿易論壇」就「台灣在AI領域的競爭優勢」發表演說，會外從用餐、參訪行程中，觀察體驗品牌故事。

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▲黃志芳(左二)在ETCC年會上做「台灣在AI時代的角色」專題演講，歐洲台商總會長李欣恬(左一)送紀念品致謝。（圖／貿協提供）

▲黃志芳(左二)在ETCC年會上做「台灣在AI時代的角色」專題演講，歐洲台商總會長李欣恬(左一)送紀念品致謝。（圖／貿協提供）

黃志芳在專輯中指出，到倫敦，很多人第一個感覺是物價真的好高喔，吃一碗越南河粉，折台幣將近800塊，但是如果仔細看倫敦厲害的地方，選品有服務，也有一套可以被理解的價值。

因為在Fitzwilliam Museum(菲茨威廉博物館，劍橋大學的博物館)，看到一件作品的價值，往往不只是來自材料或工法，而是來自時間脈絡跟故事，品牌其實也是一樣，產品要走向國際，不能只有功能，還才要讓別人知道它為什麼值得被記住。

在畫廊跟拍賣市場裡，價格不是自己說了算，而是透過展示方式專業判斷買家信任，跟市場機制慢慢形成的，這裡讓人看到通路不只是把商品放上架，而是在幫商品建立信任。

福南梅森百貨(Fortnum & Mason，簡稱F&M)是倫敦最具代表性的高級食品百貨與英國皇室御用茶品牌，該百貨直接把他的故事放在日常生活裡。這家精品百貨創立於1707年，而且獲得歷代英國皇室的皇家認證，它賣的不只是茶餅乾或者是禮盒，而是一種英國生活方式，從包裝陳列服務到送禮。

每一個細節都在告訴消費者，這不是普通商品，這是一份有儀式感的選擇，台灣產品常常有很好的品質跟技術，但是進入國際市場時，品質只是起點，更重要的是品牌故事能不能夠清楚包裝語言能不能被理解通路？

能不能替產品建立信任？當價值被看懂，商品才有機會被願意付出的人接受。所以倫敦物價高背後不只是服務成本，也是一套把文化、服務、信任跟商品連結在一起的價值，這也是台灣品牌走向世界的時候。

關鍵字： 台灣產品最需要品牌故事黃志芳英國數百年品牌

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