證券業務火熱　3金控H1獲利刷新高

▲台股火熱帶動金控證券業務成長。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

時序進入下半年，十三家上市金控已有永豐金（2890）、玉山金（2884）、國票金（2889）等三家公布上半年獲利，受惠證券業務成長，每股稅後盈餘（EPS）分別1.69元、1.32元，以及0.77元，均創下歷年新高，六月三家金控合計獲利87.38億元，上半年稅後淨利達487.67億元。

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▲3家金控上半年獲利。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）

永豐金公布6月稅後淨利為42.59億元，自結累計前6月稅後淨利達245.5億元 ，較前一年度成長93.64%，EPS 1.69元，創歷年新高，年化股東權益報酬率達19.02%。

永豐金上半年銀行、證券兩大事業獲利均呈現成長態勢，受惠台股行情牛氣衝天，永豐金證前6月稅後淨利達73.48億元，年增250%，亦創下歷史同期新高，主要受惠於經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及較高的資本利得，手續費淨收益年成長率為136%。

永豐銀前6月稅後淨利達135.24億元，年增21%，淨收益成長由利息淨收益及手續費淨收益的增長所帶動，年增長26%、12%；京城銀前6月稅後淨利為37.56億元，扣除一月份京城銀國際租賃處分利得2.88億元後，對金控獲利貢獻則為33.21億元，其中利息淨收益、手續費淨收益與金融交易淨收益成長顯著。

玉山金6月稅後淨利37.07億元，上半年累計稅後淨利214.34億元，較去年同期增加 27.94%，創下歷年同期獲利最高紀錄，EPS 1.32元。

核心子公司玉山銀上半年稅後淨利188.03億元，年增11.41%；玉山證券表現令人驚艷，上半年累計稅後淨利達28.17億元，EPS 5.1 元，上半年就賺進超過半個股本；玉山創投上半年累計稅後淨利10.04億元；玉山投信累計上半年稅後淨利2.72億元。

國票金6月自結稅後淨利7.72億元，上半年累計稅後淨利27.83億元，年增率高達323.59%，EPS 0.77元，上半年獲利已經超越去年獲利表現，過去該公司獲利結構以票券為核心，今年在股交投熱絡帶動下，證券子公司貢獻度明顯提升，占金控獲利貢獻度攀升至45%。

國票上半年稅後淨利15.59億元，年增逾八成，票券主業穩健外，亦受惠聯準會去年降息3碼，帶動外幣債券養券收益與處分利益增溫，加上台股AI與電子股強勁使股權評價利益提升 。

國票證受惠台股上半年日均量破兆、經紀與融資利息收入顯著成長，加上自營操作績效突出，上半年稅後淨利達20.43 億元，較去年同期成長18倍，創下歷年新高；國票創投累計上半年獲利達2.12億元，年增近427%，惟受到轉投資大陸國旺租賃因當地景氣不佳、持續提存授信壞帳準備影響，整體上半年稅後獲利降至3874萬元 。

