美伊上周兩次開打讓荷莫茲海峽通行再次中斷　戰爭險費率三級跳

▲卡達液化天然氣運輸船「Al Rekayyat」在荷莫茲海峽附近遭到攻擊，引發美伊上周兩次互打。（圖／路透）

記者張佩芬／台北報導

海運界高階與保賠業者昨(11)晚指出，過去一周美伊兩度開打，讓商船通行荷莫茲海峽幾乎中斷，美伊雙方都對一般商船的協助通行申請未做回應，保險公司的船體戰爭險也一度停止報價，昨(11)日最新報價是單趟通行走靠伊朗的北邊航道42萬美元，走靠安曼的南邊59.5萬美元。

有船公司的權宜籍船在本月7日請保險公司報價，準備8日通過荷莫茲海峽，當時保險公司報的船體戰爭險是北航道28萬美元，南航道35萬美元，7日因伊朗攻擊航經海峽的商船，美軍8日出動戰機進行報復性轟炸，打擊了伊朗超過80個目標，保險公司隨即將保費提高為42萬與49萬美元，但是船公司分別向美國與伊朗申請協助通行海峽都未獲回應。

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7月9日美伊相互進行攻擊，保險公司一度暫停報價，11日的最新報價北航道42萬美元不變，但是南航道保費大幅提高為59.5萬美元，也就是南、北價差從7萬美元拉高到17.5萬美元。這樣的報價，通常有效時間僅24小時。

航商指出，船公司多數都會選擇走北航道，因為走北航道美、伊都不會打，走南航道伊朗可能會打，但是近3日的申請，美、伊都沒有回應。市場傳出還是有少量船隻通行，估計都是有特殊管道，或因特別因素獲得護航的商船。

已經駛離波斯灣港口的商船，在荷莫茲海峽通行再度中斷情況下，只有選擇安全的錨地，持續等候可以通行的時間。