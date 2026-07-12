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每月給孫子4千元！72歲嬤一停匯款　女兒1舉動讓她秒心寒

▲桃園市盧姓男子遭杜姓前女友指控，去年趁其睡覺不注意之際去取金融卡盜領存款18萬餘元，2人因此對簿公堂。（示意圖／視覺中國CFP）1

▲七旬婦人因自己生活費不夠，停止每月資助孫子，沒想到女兒一家人態度出現轉變。（示意圖／視覺中國CFP）

文／CTWANT

日本1名72歲婦人多年來靠年金生活，仍持續每月拿出2萬日圓（約新台幣4,000元）資助就讀小學四年級的孫子。然而，當她因物價上漲、醫療支出增加而決定停止援助後，原本頻繁聯繫的女兒卻逐漸不再傳訊息，讓她意外發現，母女間長期維繫的互動，竟有不少都是圍繞著金錢展開。

日媒THE GOLD ONLINE報導，根據日本厚生勞動省《2024年國民生活基礎調查》，約半數高齡家庭的收入有8成以上來自公共年金與退休金，其中更有4成家庭完全依賴年金生活。儘管經濟並不寬裕，仍有不少長者選擇持續支援子女及孫輩，希望減輕年輕家庭的負擔。

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報導指出，72歲的佐藤和子（化名）居住在東京都，丈夫7年前過世，目前每月僅靠約14萬日圓（約新台幣2.9萬元）年金維生，獨居於1間屋齡42年的公寓。她每月除了支付管理費、修繕基金、伙食、水電、醫療及生活開銷外，支出約12萬日圓（約新台幣2.4萬元），雖然仍有退休存款，但生活並沒有太多餘裕。

即便如此，佐藤多年來仍透過長女夫婦，每月固定給孫子2萬日圓零用錢。最初是因女兒提到鋼琴課費用超出預期，她心疼孫子，主動提出幫忙。之後無論是補習費、校外教學、添購新鞋等支出，只要女兒開口，她幾乎都會匯款或直接給現金。

和子表示，長女幾乎每週都會透過LINE分享孫子的生活，包括學校近況、假日出遊或孩子的照片，並不時向她道謝，讓她感受到自己仍被家人需要，也因此願意持續提供協助。

不過，日本物價自去年開始持續上漲，電費、食品價格接連攀升，居住社區的修繕基金也調漲，加上佐藤需接受白內障手術，醫療支出超出預期。原本約2,000萬日圓（約新台幣397萬元）的退休存款，也因丈夫生前住院、喪葬費及住家設備更新等支出，剩下約1,200萬日圓（約新台幣238萬元）。

考量未來生活與醫療需求，和子決定不再動用存款補貼家人，於是打電話告知長女，希望停止每月的零用錢。女兒雖然感到意外，但僅回應「知道了，不用勉強自己」，並未責怪母親。

然而，停止金援後不久，和子便察覺異樣，像是原本每月收到好幾次的LINE訊息逐漸減少，分享孫子日常、學校生活的訊息也越來越少。她回想過去的聊天內容才發現，許多對話都是從「這個月有點拮据」、「補習費太貴了」、「孩子又要買新鞋」等與金錢有關的話題開始，當經濟援助結束後，彼此互動也隨之減少。

「我才發現，原來每個月的零用錢，竟然成了我們維持聯絡的契機。」和子坦言，自己過去也因為被依賴而感到安心，直到停止援助，才意識到金錢在家庭關係中占了不小比重。

為了重新建立不依賴金錢的親情，和子開始改變相處方式。她會在孫子生日時親手寫卡片，也會在女兒忙碌時準備家常菜送去，希望用陪伴與關懷取代金援。雖然一開始仍因訊息變少感到失落，但如今母女間已逐漸恢復更自然的互動，聊天內容也從金錢轉為彼此關心近況與健康。

這段經歷也反映出，高齡社會中不少長者即使經濟壓力不小，仍願意持續支援下一代。然而，專家也提醒，家庭情感若過度建立在經濟援助之上，當援助停止時，容易讓彼此關係產生落差，如何建立不依賴金錢的陪伴與交流，或許才是維繫親情更長久的方式。

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關鍵字： 2萬日圓孫子周刊王

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