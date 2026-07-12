勞退月領、一次領怎麼選？　精算師試算：月領更省稅

▲勞工退休後，勞退選月領有機會降低所得稅負，且帳戶餘額仍可參與收益分配。

圖文／鏡週刊

勞退新制的退休金要一次拿到手、還是月領，沒有標準答案。一次領的優點是資金自主，月領的優點則是現金流穩定。除了資金運用的自由度外，勞工還需考慮稅負相關問題，若退休金金額龐大，一次領可能需要多繳稅；改為月領，有機會節稅。

過去勞工退休後，只要決定請領勞退月退休金，就無法再改為一次請領。隨著8月新制上路，勞工首次領到月退休金後30天內，仍可重新申請改為一次請領，讓退休決策更具彈性，也降低因資訊不足而後悔的情況。但到底該月領、還是一次領？不能只看退休金額多寡，還必須將稅負納入考量。

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其實不論是勞保老年給付或勞退新制退休金，一次請領與按月請領都有可能涉及所得稅，但若規劃得宜，月領反而有機會降低稅負，甚至免繳所得稅。

專精企管顧問總經理、精算師葉崇琦用一個極端例子試算，假設一名勞工30歲開始工作，每月投保薪資為最高級距15萬元，並從第一天起就自提6%，勞退基金平均年報酬率4%，工作30年後，60歲退休時勞退專戶可累積約1,233萬元。若選擇一次請領，扣除現行594萬元免稅額後，剩餘639萬元仍須依規定半數或全數計入所得課稅，可能增加當年度稅負。

但若改採月退休金方式，同樣的退休金可換算為每月約6萬8,209元、全年約81萬8,508元，由於低於目前年領退休金課稅門檻85萬9,000元，因此免納所得稅。對退休收入較單純、沒有其他高額所得的民眾而言，月領不僅可分散稅負，更能提升退休金實際到手金額。

而除了節稅優勢外，勞工請領月退休金期間，剩餘未領的年金還是會繼續參與市場投資，仍然會分配基金收益入勞退專戶中。依據勞工退休金條例施行細則第31條規定，至少每3年檢討一次勞工月退金；也就是說，每3年勞工月領金額有可能隨著投資收益增加變多，但也有可能比之前領的少；最重要的是，未領年金享有最低保證收益，不會有退休金虧本的擔心。

還有另一項容易被忽略的保障。依勞動部規定，勞退月退休金是匯入金融機構設立的專戶，專戶內存款不得作為抵銷、扣押或強制執行標的。也就是說，即使退休後因債務問題遭到法院強制執行，這筆月退休金仍受到法律保障，可確保基本生活費不受影響。



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