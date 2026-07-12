勞退≠勞保！月退休金不是領到老　30天猶豫期一次看懂

▲勞退「月退休金」新增30天猶豫期，勞工若發現不符財務需求，可申請改為一次請領。

圖文／鏡週刊

很多人以為勞退月領就像勞保年金，可以穩穩領一輩子；實際上，勞退新制是個人專戶制，月退休金是用帳戶本金與收益，依年金生命表、平均餘命及利率計算發放。這次新增30天猶豫期，正是補救「選錯領法」的最後窗口。只是這扇門是單向的，月領可改一次領，一次領卻不能再改回月領。

勞退新制最容易被誤會的地方，是「月退」2個字。許多屆退勞工看到月退休金，直覺聯想到勞保老年年金，以為可以領到終身；但勞退新制的本質是自己的個人退休金專戶，帳戶裡有多少本金與累積收益，就依制度計算發多少。也因此，若個人專戶金額不高，選月退後才發現每月只領1、2千元，過去一旦核付就很難回頭，但8月起有提供30天猶豫期，勞工能改為一次領。

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過去勞退新制選退休金月領後就無法更改，讓許多勞工大喊冤枉，自己只是沒搞懂制度差異。這正是此次修法新增猶豫期的原因之一，補救方式很明確：勞工選擇請領月退休金者，自月退休金首次撥付入帳日起30日內，可申請變更為一次退休金，且只限一次。勞保局核定後，會依原核定月退休金時已提繳入專戶的本金及累積收益，扣掉已經撥付入帳的金額，再一次補發差額。

但要注意，這不是讓退休族在兩種領法之間自由切換。勞工退休金條例仍規定，年滿60歲且提繳年資滿15年以上者，可選月退休金或一次退休金；選擇請領方式經勞保局核付後，不得變更。這次施行細則新增的例外，只開放「月領改一次領」，沒有開放「一次領改月領」。

換句話說，30天猶豫期不是鼓勵大家先隨意選，而是給資訊落差、行政誤選、現金需求突然改變的人一次修正機會。退休金領法一旦定下來，影響的不只是每月生活費，也牽動稅負、醫療預備金、子女支援與投資風險。屆退族申請前最好先試算，再檢視家中現金流，以釐清究竟該選一次領、還是月領。



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