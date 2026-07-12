勞退新制8/1上路　5大改變一次看：月領可反悔、自提不得擋

▲8月1日起勞退新制5大變革上路，對勞工權益更有保障。（圖為鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

8月起勞工退休金制度將迎來近年重要調整。《勞工退休金條例施行細則》修正後正式上路，不僅明定雇主不得拒絕勞工申請自願提繳退休金，新增月退休金30天改選一次領的彈性，也強化遺屬請領權益與退休金債權保障。勞動部表示，新制主要是因應實務需求，讓退休制度更符合勞工權益，也讓退休規劃擁有更多選擇。

今年8月1日起，《勞工退休金條例施行細則》修正條文正式實施，包含雇主不得再以理由拒絕或拖延勞工自提退休金，同時也新增「月退休金30天猶豫期」，選擇月領的人能改為一次領；同時也進一步保障遺屬權益，若請領人是未成年人，請領期限將自成年日起重新起算等，總計5大改變，影響千萬勞工權益。

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本次修法能讓勞工對自己的退休金更有掌控權。首先，未來勞工只要依法申請自願提繳退休金，雇主不得再以任何理由拒絕或拖延辦理。由於勞退自提除了可享有所得稅遞延優惠，退休金也能隨勞退基金長期累積收益。

第二，除了自提制度更加明確，新制也新增「月退休金30天猶豫期」。由於勞保與勞退的制度大不相同，許多勞工將勞退誤認為像勞保，選擇月領能越領越多，但每月只領數千元後才驚覺自己選錯。因此，本次修法放寬規定，只要首次領取月退休金後30天內，都可重新申請改為一次領取，增加退休規劃彈性，降低因資訊不足而做出錯誤決定的風險。

第三個改變是死亡勞工的未成年遺屬，請求權10年期間改從成年日起算，避免因年紀尚幼而喪失權利。

第四個改變是退休金不得讓與、抵銷或扣押的保護傘，擴大到遺屬及指定請領人，確保退休金真正發揮照顧家庭生活的功能。第五個改變則是欠繳退休金的事業單位若更換負責人，新負責人也要負連帶清償責任。

這次修法雖然沒有調整雇主提繳率或勞退制度架構，但在退休選擇彈性、自提制度保障及遺屬權益等面向都有明顯提升，尤其對剛投入職場、有意開始自提退休金的年輕族群，以及已接近60歲、準備規劃退休請領方式的勞工影響最大。

最後專家建議，勞工可定期登入勞保局勞退個人專戶，檢視累積金額、自提比例及投資收益，才能依照自身財務狀況調整退休規劃，讓退休生活多一分保障。



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